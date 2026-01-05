Ο δικαστής που φρέναρε τον Τραμπ και διορίστηκε από τον Κλίντον: Στα 92 του, αναλαμβάνει τη δίκη Μαδούρο

Ο Άλβιν Χέλερσταϊν, ένας από τους πιο έμπειρους και σεβαστούς εν ενεργεία ομοσπονδιακούς δικαστές στις ΗΠΑ, βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Σύμφωνα με την El País, ο 92χρονος δικαστής θα προεδρεύσει της διαδικασίας απαγγελίας κατηγοριών στον Νικολάς Μαδούρο, ο οποίος συνελήφθη στο Καράκας και μεταφέρθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η υπόθεση θεωρείται μία από τις πιο κρίσιμες των τελευταίων δεκαετιών, τόσο για τη διεθνή πολιτική όσο και για το αμερικανικό δικαστικό σύστημα.

BREAKING: The Maduro case is heading to a Clinton-appointed judge.



Meet Alvin Hellerstein — 92 years old, appointed by Bill Clinton, and a judge who has ruled against Trump in the past.



Now this judge is set to oversee one of the most explosive international criminal cases in… pic.twitter.com/Ta8ARBGzlc — Tony Lane 🇺🇸 (@TonyLaneNV) January 4, 2026

Από τη Νέα Υόρκη στο επίκεντρο της παγκόσμιας δικαιοσύνης

Γεννημένος το 1933 στη Νέα Υόρκη, ο Χέλερσταϊν υπηρέτησε στη στρατιωτική εισαγγελία του Αμερικανικού Στρατού πριν περάσει στον ιδιωτικό τομέα.

Tο 1998 διορίστηκε ομοσπονδιακός δικαστής από τον τότε πρόεδρο Μπιλ Κλίντον, ξεκινώντας μια πορεία που θα τον καθιστούσε έναν από τους μακροβιότερους και πιο επιδραστικούς δικαστές της χώρας.

Σύμφωνα με την El País, η σχολαστική του προσήλωση στις ομοσπονδιακές διαδικασίες και η αμεροληψία του έχουν διαμορφώσει μια φήμη που σπάνια αμφισβητείται.

NEW:



🇻🇪🇺🇸 Jewish Judge Alvin Hellerstein who was assigned to oversee almost all 9/11 related civil lawsuits, will pursue the lawsuit against Maduro



Venezuelan President Nicolas Maduro's trial will be presided over by Jewish Judge Alvin Hellerstein, who was also assigned to… pic.twitter.com/xFrxtOm3xc — Megatron (@Megatron_ron) January 4, 2026

Υποθέσεις που σημάδεψαν την καριέρα του

Ο Χέλερσταϊν έχει προεδρεύσει σε μερικές από τις πιο ευαίσθητες και ιστορικές υποθέσεις των ΗΠΑ:

Αγωγές θυμάτων των επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου

Υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης κατά του παραγωγού Χάρβεϊ Έπσταϊν

Υπόθεση εναντίον του Μάικλ Κόεν, πρώην δικηγόρου του Ντόναλντ Τραμπ

Παράλληλα, χειρίζεται και την υπόθεση του πρώην στρατηγού της Βενεζουέλας Ούγκο «Πόλο» Καρβαχάλ, ο οποίος έχει ήδη δηλώσει ένοχος για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και ναρκοτρομοκρατία. Η κατάθεσή του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στη δίκη Μαδούρο.

Η δίκη Μαδούρο και το διακύβευμα

Ο Νικολάς Μαδούρο αντιμετωπίζει τέσσερις βαριές κατηγορίες από το αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης:

συνωμοσία για διακίνηση ναρκωτικών

συνωμοσία για εισαγωγή κοκαΐνης στις ΗΠΑ

κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών συσκευών

συνωμοσία για χρήση τέτοιων όπλων κατά των ΗΠΑ

Οι κατηγορίες επεκτείνονται και στη σύζυγο, τον γιο του και δύο υψηλόβαθμους αξιωματούχους της κυβέρνησής του.

H εισαγγελία υποστηρίζει ότι ο Μαδούρο πλούτισε παράνομα και σχεδίαζε να κατακλύσει τις ΗΠΑ με ναρκωτικά μέσω ενός δικτύου που λειτουργούσε επί χρόνια.

Το δικαστήριο που θα γράψει ιστορία

O Χέλερσταϊν θα κληθεί να διαχειριστεί μια υπόθεση που συνδυάζει γεωπολιτική ένταση, διεθνές δίκαιο και κατηγορίες που αγγίζουν τα όρια της κρατικής εγκληματικότητας.

Παρότι είναι εξέχον μέλος της εβραϊκής κοινότητας, ο Χέλερσταϊν έχει δηλώσει επανειλημμένα ότι η θρησκευτική ταυτότητα δεν πρέπει να επηρεάζει τις δικαστικές αποφάσεις. Η προσήλωσή του στην αμεροληψία είναι ένας από τους λόγους που θεωρείται ιδανικός για μια τόσο φορτισμένη υπόθεση.

Η δίκη Μαδούρο δεν είναι απλώς μια ακόμη υπόθεση. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις ΗΠΑ–Λατινικής Αμερικής, να αναδιαμορφώσει την πολιτική σκηνή της Βενεζουέλας και να δοκιμάσει τα όρια του αμερικανικού δικαστικού συστήματος.

Και στο κέντρο όλων αυτών βρίσκεται ένας 92χρονος δικαστής που, σύμφωνα με την El País, έχει αποδείξει ότι δεν διστάζει να πει «όχι» ακόμη και στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών.