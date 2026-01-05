Ο δικηγόρος του Μαδούρο είχε αναλάβει τον Τζούλιαν Ασάνζ: Το «βιογραφικό» του Μπάρι Πόλακ

Ο Νικολάς Μαδούρο θα εκπροσωπηθεί από τον Μπάρι Πόλακ, έναν έμπειρο δικηγόρο, ο οποίος έχει αναλάβει στο παρελθόν συνήγορος του ιδρυτή του WikiLeaks, Τζούλιαν Ασάνζ, καθώς και ενός πρώην λογιστή της Enron.
Ο Πόλακ εργάζεται στο δικηγορικό γραφείο Harris St. Laurent & Wechsler LLP. Είχε συμβάλει καθοριστικά στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ομολογίας ενοχής, βάσει της οποίας ο Ασάνζ παραδέχθηκε το 2024 μία μόνο κακουργηματική κατηγορία για τη δημοσιοποίηση στρατιωτικών μυστικών των ΗΠΑ.
Σύμφωνα με το τωρινό κατηγορητήριο, ο Νικολάς Μαδούρο «καταχράστηκε θέσεις δημόσιας εμπιστοσύνης και διέφθειρε άλλοτε νόμιμους θεσμούς για να εισαγάγει τόνους κοκαΐνης στις Ηνωμένες Πολιτείες».
Μπάρι Πόλακ: Το κατηγορητήριο στα χέρια του
Το κατηγορητήριο αναφέρει ότι ο Μαδούρο και οι σύμμαχοί του «παρείχαν κάλυψη από τις αρχές επιβολής του νόμου και υλικοτεχνική υποστήριξη» σε μεγάλες εγκληματικές οργανώσεις διακίνησης ναρκωτικών, όπως το Sinaloa Cartel και η συμμορία Tren de Aragua.
Τα κέρδη αυτών των οργανώσεων κατέληγαν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους που τις προστάτευαν, σύμφωνα με το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης.
Μεταξύ άλλων συγκεκριμένων πράξεων, ο Μαδούρο κατηγορείται ότι πούλησε διπλωματικά διαβατήρια της Βενεζουέλας σε γνωστούς διακινητές ναρκωτικών και ότι διευκόλυνε πτήσεις υπό διπλωματική κάλυψη για την επιστροφή εσόδων από ναρκωτικά από το Μεξικό στη Βενεζουέλα.
Ο Μαδούρο κατηγορείται για τέσσερις πράξεις:
- συνωμοσία ναρκοτρομοκρατίας
- συνωμοσία εισαγωγής κοκαΐνης
- κατοχή πολυβόλων και καταστροφικών μηχανισμών
- συνωμοσία για την κατοχή τους
