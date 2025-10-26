Ο Τζον Λένον, (John Lennon) έβγαινε από την πολυκατοικία του στη Νέα Υόρκη μαζί με τη Γιόκο Όνο, όταν δέχθησε θανάσιμο πυροβολισμό από τον 25χρονο τότε Μάρκ Τσάπμαν, τον Δεκέμβριο του 1980. Τώρα, εικοσιπέντε χρόνια μετά, αποκάλυψε μέσα από τα κάγκελα της φυλακής, τον λόγο που δολοφόνησε τον θρύλο της μουσικής.

Πρόσφατα, στον Τσάπμαν αρνήθηκαν την αποφυλάκισή του υπό όρους, στην 14η προσπάθειά του να ανακτήσει την ελευθερία του, και σε αυτή την ακρόαση μίλησε λίγο...παραπάνω για την απόφασή του να πυροβολήσει τον καλλιτέχνη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δολοφονία του θρύλου των Beatles, οδήγησε τον 25χρονο σε φυλάκιση 20 ετών έως ισόβια

Μιλώντας σε μια επιτροπή αποφυλάκισης από το σωφρονιστικό ίδρυμα Green Haven τον Αύγουστο, ο Τσάπμαν αποκάλυψε το διεστραμμένο του κίνητρο: «Δυστυχώς, αυτό ήταν για μένα και μόνο για μένα, και είχε να κάνει με τη δημοτικότητά του. «Το έγκλημά μου ήταν εντελώς εγωιστικό», συμπλήρωσε.

Ο δολοφόνος του Τζον Λένον απολύπτει τον λόγο που τράβηξε τη σκανδάλη

Όταν ρωτήθηκε γιατί ήθελε να δολοφονήσει τον Λένον, είπε: «Να γίνω διάσημος, να είμαι κάτι που δεν ήμουν».

«Και τότε συνειδητοποίησα, υπάρχει ένας στόχος εδώ. Δεν χρειάζεται να πεθάνω και μπορώ να γίνω κάποιος. Είχα βυθιστεί τόσο χαμηλά.

Εκείνο το πρωί της 8ης, απλά το ήξερα. Δεν ξέρω πώς το ήξερα, αλλά απλά ήξερα ότι αυτή θα ήταν η μέρα που θα τον συναντούσα και θα τον σκότωνα».

Παρά το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του Λένον και τους θαυμαστές του, το συμβούλιο αποφυλάκισης αποφάσισε ότι ο Τσάπμαν δεν είχε «γνήσια μεταμέλεια ή ουσιαστική ενσυναίσθηση» για τα θύματα του φρικτού εγκλήματός του και δεν θα μπορεί να υποβάλει ξανά αίτηση μέχρι το 2027.

«Εδώ ζω για πολύ περισσότερο, και όχι μόνο η οικογένειά του αλλά και οι φίλοι και οι θαυμαστές του, ζητώ συγγνώμη για την καταστροφή που σας προκάλεσα, την αγωνία που πρέπει να πέρασαν. Δεν το σκέφτηκα καθόλου αυτό τη στιγμή του εγκλήματος, δεν με ένοιαζε.

Δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να γίνω διάσημος. Βάλτε με κάπου κάτω από το χαλί. Δεν θέλω να είμαι πια διάσημος, τελεία και παύλα»,