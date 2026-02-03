Ο Έλληνας που συνελήφθη για δολιοφθορά σε γερμανικά πολεμικά πλοία: Πώς δρούσε με τον 37χρονο Ρουμάνο

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση της σύλληψης ενός 54χρονου Έλληνα που κατηγορείται για δολιοφθορά σε γερμανικά πλοία του πολεμικού ναυτικού στο Αμβούργο.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ο 54χρονος συνελήφθη στο Κοπτερό Ροδόπης και εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου.

Η επιχείρηση έγινε το πρωί της Τρίτης (03/02) από αστυνομικούς της Ασφάλειας Κομοτηνής με Γερμανούς αστυνομικούς, στο σπίτι του 54χρονου, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για σαμποτάζ σε πλοία του γερμανικού πολεμικού ναυτικού.

Ο άνδρας εργαζόταν περιστασιακά στο λιμάνι του Αμβούργου και κατηγορείται πως μαζί με έναν Ρουμάνο συνάδελφό του, προκάλεσαν δολιοφθορά σε γερμανικό πλοίο.

Κατά την έρευνα σπίτι του, κατασχέθηκαν ψηφιακά πειστήρια που θα αποσταλούν προς εξέταση και μικρό χρηματικό ποσό.

Σύμφωνα με το pameevro.gr, βρέθηκαν συγκεκριμένα:

6 κινητά τηλέφωνα

3 USB sticks

1 κάρτα SIM

1 σκληρός δίσκος

19 τραπεζικά βιβλιάρια

Το ένταλμα είχε εκδοθεί από τις 10 Οκτωβρίου 2025.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την ΕΥΠ, δεν ήταν στις λίστες των ατόμων ειδικού ενδιαφέροντος ούτε φαίνεται να είχε εξτρεμιστική δράση. Ωστόσο θα ελεγχθεί πιο εξονυχιστικά το προφίλ και οι επαφές του, τα ταξίδια του και αν τυχόν έχει κάνει τέτοια ταξίδια με πλαστά στοιχεία ή επαφές με άτομα που θα μπορούσαν να τον στρατολογήσουν.

Το χρονικό της επιχείρησης σύλληψης

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας του Αμβούργου και της εισαγγελίας του κρατιδίου της Γερμανίας, ένας 37χρονος Ρουμάνος και ένας 54χρονος Έλληνας ύποπτος συνελήφθησαν στο Αμβούργο και σε ένα ελληνικό χωριό στην περιοχή της Κομοτηνής «με την υποψία απόπειρας σαμποτάζ σε πολεμικό πλοίο», ανέφεραν στην ανακοίνωση.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό της Eurojust, τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης με έδρα τη Χάγη και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από συνεργασία μεταξύ των γερμανικών, ελληνικών και ρουμανικών Αρχών.

Οι δύο συλληφθέντες, οι οποίοι εργάζονται σε ναυπηγείο του Αμβούργου, είναι ύποπτοι για απόπειρα σαμποτάζ το 2025 και κατηγορούνται ότι επιχείρησαν να προκαλέσουν ζημιά σε αρκετές κορβέτες που προορίζονταν για το γερμανικό πολεμικό ναυτικό και βρίσκονταν αγκυροβολημένες σε ναυπηγείο του Αμβούργου.

Κατηγορούνται ότι έριξαν πάνω από 20 κιλά λειαντικού χαλικιού στο μπλοκ κινητήρα ενός πλοίου, τρύπησαν τις γραμμές τροφοδοσίας νερού, αφαίρεσαν τα καπάκια από τα ντεπόζιτα καυσίμων και απενεργοποίησαν ηλεκτρονικούς διακόπτες ασφαλείας του πλοίου. Το περιστατικό διαπιστώθηκε κατά τη διάρκεια επιθεώρησης του πλοίου, πριν η κορβέτα «Emden» αποπλεύσει για το Κίελο στα μέσα Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με τη Γενική Εισαγγελία, οι πράξεις αυτές θα μπορούσαν να έχουν προκαλέσει σημαντικές ζημιές στα πλοία, είτε να καθυστερήσουν την αναχώρησή τους από το Αμβούργο – θέτοντας ενδεχομένως σε κίνδυνο την ασφάλεια της Γερμανίας και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των ενόπλων δυνάμεών της.

Επίσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Eurojust έγιναν έρευνες σε διαμερίσματα που ανήκουν στους υπόπτους στο Αμβούργο, τη Ρουμανία και την Ελλάδα.

Οι κορβέτες από το Αμβούργο επρόκειτο να κατευθυνθούν στη ναυτική βάση Hohe Duene κοντά στο Warnemuende στο Rostock. Η ανάπτυξή τους έχει προγραμματιστεί για τη θαλάσσια επιτήρηση και μεγαλύτερη παρουσία στη Βαλτική Θάλασσα.