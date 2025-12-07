Ο Έλον Μασκ αναδημοσιεύει προκλητική εικόνα: Ευρωπαϊκή σημαία με φόντο το «Τρίτο Ράιχ»

Μια νέα πολιτική θύελλα μπορεί να ξέσπασει στην Ευρώπη μετά την προκλητική αναδημοσίευση του Έλον Μασκ στο X, όπου εμφανίζεται η ευρωπαϊκή σημαία με φόντο το «Τρίτο Ράιχ».

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά το βαρύ πρόστιμο των 120 εκατομμυρίων ευρώ που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πλατφόρμα του για παραβίαση του Digital Services Act (DSA).

Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του X ανάρτησε φωτογραφία που απεικονίζει την ευρωπαϊκή σημαία, πίσω από την οποία υποβόσκει η σημαία του Τρίτου Ράιχ, σχολιάζοντας «περίπου» και το σχόλιο που συνόδευε την φωτογραφία ήταν:«Τέταρτο Ράιχ» .

Η κίνηση αυτή αποτελεί πολιτική δήλωση με σαφείς γεωπολιτικές προεκτάσεις, καθώς συνδέεται άμεσα με την αντιπαράθεση του Μασκ με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Το πρόστιμο και οι γεωπολιτικές προεκτάσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγόρησε το X για παραβίαση βασικών υποχρεώσεων διαφάνειας που προβλέπει το DSA.

Συγκεκριμένα:

Η μετατροπή του μπλε σήματος σε επί πληρωμή υπηρεσία θεωρήθηκε παραπλανητική.

Η διαφημιστική βιβλιοθήκη της πλατφόρμας κρίθηκε αδιαφανής.

Δεν δόθηκε πρόσβαση σε δημόσια δεδομένα για ερευνητές.

Η κύρωση αφορά όχι μόνο την εταιρική δομή της X Holdings, αλλά και την xAI, καθώς και τον ίδιο τον Μασκ προσωπικά.

Ο ίδιος απάντησε με επιθέσεις, χαρακτηρίζοντας τους Ευρωπαίους ρυθμιστές «woke κομισάριους της ΕΕ με πρακτικές της Στάζι» και ζητώντας ευθέως την κατάργηση της Ένωσης.

Τα σχόλια των χρηστών

Η ανάρτηση του Μασκ προκάλεσε έντονες αντιδράσεις χρηστών κάτω από το retweet:

«Αποκαλείς την ΕΕ ναζί επειδή πρέπει να πληρώσεις πρόστιμο για έλλειψη διαφάνειας.»

«Έλον, τώρα θα μπλέξεις ξανά σε μπελάδες.»

«Για αυτήν την εικόνα θα πήγαινες δικαστήριο στη Γερμανία. Δεν είναι αστείο, συνέβη σε κάποιον που γνωρίζουμε.»

Η υπόθεση Μασκ δεν είναι απλώς μια «κόντρα» ανάμεσα σε έναν δισεκατομμυριούχο και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η απτή απόδειξη του πώς οι μεγιστάνες της τεχνολογίας επιχειρούν να υπονομεύσουν θεσμούς.

Όταν ένας επιχειρηματίας με τεράστια ισχύ χρησιμοποιεί ναζιστικά σύμβολα για να επιτεθεί σε δημοκρατικούς θεσμούς, το ζήτημα δεν είναι πια «ελευθερία έκφρασης», αλλά ευθεία απειλή για τη δημοκρατία.