«Τον θεωρείς τρομοκράτη;»: Η ερώτηση του Έλον Μασκ στο δείπνο του Τραμπ για τον Σαλμάν

Ο Έλον Μασκ φαίνεται πως ρώτησε έναν συνδαιτημόνα του αν θεωρεί τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας τρομοκράτη, σύμφωνα με ειδικό στην ανάγνωση χειλιών.

Ο δισεκατομμυριούχος, ο οποίος πριν από έξι μήνες είχε συγκρουστεί θεαματικά με τον Ντόναλντ Τραμπ, έχει πλέον επανέλθει πλήρως στο περιβάλλον του προέδρου, παρευρισκόμενος στο πολυτελές δείπνο προς τιμήν του Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν την Τρίτη.

Κατά την ανταλλαγή κουβέντας με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer, Άλμπερτ Μπουρλά, ο Μασκ φέρεται –σύμφωνα με τη lip reader Νίκολα Χίκλινγκ, που ανέλυσε το βίντεο για τη Daily Mail– να τον ρώτησε πονηρά: «Ποια είναι η γνώμη σου; Είναι τρομοκράτης;» Ο Μπουρλά εμφανίζεται αιφνιδιασμένος από το σχόλιο. Εκπρόσωποι των δύο ανδρών δεν έχουν απαντήσει σε αιτήματα για σχολιασμό.

To δείπνο για τον Σαλμάν

Η επίσκεψη του πρίγκιπα Σαλμάν στον Λευκό Οίκο ήταν η πρώτη έπειτα από επτά χρόνια και έλαβε χώρα μετά τη δολοφονία του δημοσιογράφου της Washington Post, Τζαμάλ Κασόγκι, το 2018. Το ζεύγος Τραμπ τον υποδέχθηκε με ιδιαίτερες τιμές, ενώ η Μελάνια επέλεξε πράσινη τουαλέτα των 3.350 δολαρίων ως διακριτικό φόρο τιμής στη Σαουδική Αραβία.

Στο δείπνο συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον, καθώς και προσωπικότητες των ΜΜΕ όπως οι Μπρετ Μπάιερ και Μαρία Μπαρτιρόμο. Από τον επιχειρηματικό κόσμο παρόντες ήταν ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia, ο Τιμ Κουκ της Apple, ο Τσαρλς Σβαμπ, η πρόεδρος της General Motors Μέρι Μπάρα και ο Άλεξ Κάρπ της Palantir.

Τα ερωτήματα για την υπόθεση Κασόγκι

Παρά τη θερμή υποδοχή, ο Τραμπ δέχθηκε ερωτήσεις για τον ρόλο του πρίγκιπα στη δολοφονία Κασόγκι, ιδίως μετά την εντυπωσιακή αεροπορική επίδειξη με μαχητικά που συνόδευσε την άφιξή του — μια τιμή που συνήθως επιφυλάσσεται σε στενότερους συμμάχους. Ο πρώην πρόεδρος απάντησε πως «πολλοί δεν συμπαθούσαν τον άνθρωπο για τον οποίο μιλάτε» και ότι ο Σαλμάν δεν γνώριζε τίποτα για τη δολοφονία.

Ο Κασόγκι, κάτοικος Βιρτζίνια και αρθρογράφος της Washington Post, είχε προσκληθεί στο σαουδαραβικό προξενείο στην Κωνσταντινούπολη, όπου δολοφονήθηκε από ομάδα 15 πρακτόρων. Τα λείψανά του δεν βρέθηκαν ποτέ. Παρότι ο πρίγκιπας αρνείται την ανάμειξή του, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι πιθανότατα έδωσε την εντολή.

Η δημοσιογράφος του ABC, Μέρι Μπρους, ρώτησε ευθέως τον Σαλμάν για τον ρόλο του στην υπόθεση, αλλά και για την αντίδραση των οικογενειών των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου που εξοργίστηκαν με την παρουσία του στον Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ παρενέβη επανειλημμένα, χαρακτηρίζοντάς την «fake news» και «απειθάρχητη» και απειλώντας μέχρι και με ανάκληση άδειας λειτουργίας του δικτύου.

Ο Σαλμάν, απαντώντας τελικά, δήλωσε ότι ο θάνατος οποιουδήποτε ανθρώπου χωρίς λόγο είναι «πολύ επώδυνος» και πως η Σαουδική Αραβία έκανε όλα τα απαραίτητα βήματα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και τη βελτίωση των διαδικασιών της ώστε να μην επαναληφθεί κάτι παρόμοιο.

Παρά τη συνεχιζόμενη κριτική για το θέμα Κασόγκι, η σχέση του Τραμπ με τη σαουδαραβική ηγεσία παραμένει στενή. Η υποδοχή του πρίγκιπα φέτος ήταν σαφώς θερμότερη από εκείνη του προέδρου Μπάιντεν το 2022, ο οποίος είχε αμφιταλαντευθεί ως προς τον τρόπο χαιρετισμού λόγω του πολιτικού κλίματος και είχε τελικά επιλέξει μια αμφιλεγόμενη «γροθιά».

Η οικογένεια Τραμπ διατηρεί επίσης σημαντικές επιχειρηματικές δραστηριότητες στο βασίλειο, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγάλου οικιστικού ουρανοξύστη που σχεδιάζεται στην Τζέντα.