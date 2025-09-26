Ο Έλον Μασκ σε φάκελο σχετικό με τον Τζέφρι Επστάιν: Πώς σχετίζεται με τον τραπεζίτη

Το όνομα του πλουσιότερου ανθρώπου στον πλανήτη, Έλον Μασκ (Elon Musk) εμφανίζεται σε αρχεία που σχετίζονται με τον Τζέφρι Επστάιν (Jeffrey Epstein), με αναφορά στην επίσκεψή του στο νησί του καταδικασμένου, για σεξουαλικά εγκλήματα, τραπεζίτη.
Ο Δούκας του Γιορκ, Πρίγκιπας Άντριου, αναφέρεται επίσης ως επιβάτης στο ιδιωτικό τζετ του Επστάιν σε έγγραφα που δημοσιεύθηκαν από τους Δημοκρατικούς στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ.
Τα έγγραφα δείχνουν τον Έλον Μασκ ως πιθανό επισκέπτη στο νησί του Επστάιν, το Little St James, στις 6 Δεκεμβρίου 2014 - έξι χρόνια μετά την καταχώρισή του ως εγκληματία.
Το όνομά του εμφανίζεται σε αυτό που φαίνεται να είναι το ημερήσιο πρόγραμμα του Επστάιν, με την εξής σημείωση: «Υπενθύμιση: Έλον Μασκ στο νησί στις 6 Δεκεμβρίου (ισχύει ακόμα;)».
Με πληροφορίες από Sky News
