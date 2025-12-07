Ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου για τα Γλυπτά στους Times: «Το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα - Είμαι αισιόδοξος»

Το «πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Βρετανικού Μουσείου» χαρακτήρισε το ζήτημα των Γλυπτών του Παρθενώνα, ο επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν.

Δίνοντας μια μασκελή συνέντευξη στους Times, υπάρχει απόσπασμα που αναφέρεται στο ελληνικό αίτημα και έκανε λόγο για μια λύση «που θα ικανοποιεί και τις δύο πλευρές».

Αναλυτικά o επικεφαλής του Βρετανικού Μουσείου δήλωσε: «Πάντα έλεγα ότι αυτό ήταν το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του μουσείου εδώ και 200 χρόνια.

Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Αλλά εξακολουθώ να είμαι αρκετά αισιόδοξος

Αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει μια ζώνη προσγείωσης που ικανοποιεί τις απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους. Και αν το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ», δήλωσε μεταξύ άλλων.

