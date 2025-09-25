Για «λόγους προγράμματος», ενόψει της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, ακυρώθηκε και η συνάντηση ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.
Όπως αναφέρει ο ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RAI, η διμερής συνάντηση ανάμεσα στη Μελόνι και τον Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης, όμως ακυρώθηκε για «λόγους προγράμματος».
Αντί για τον Ερντογάν, η Μελόνι είδε τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ Σαράα και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί.
Με πληροφορίες από RAI News
