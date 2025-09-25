Μενού

Ο Ερντογάν ακύρωσε και τη συνάντηση με τη Μελόνι στη Νέα Υόρκη

Ο Ερντογάν, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά ΜΜΕ, ακύρωσε και τη συνάντηση με τη Μελόνι.

Reader symbol
Newsroom
Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ερντογάν
Η Τζόρτζια Μελόνι και ο Ερντογάν σε προηγούμενη συνάντησή τους | ΑΠΕ - ΜΠΕ / ANSA
  • Α-
  • Α+

Για «λόγους προγράμματος», ενόψει της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, ακυρώθηκε και η συνάντηση ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RAI, η διμερής συνάντηση ανάμεσα στη Μελόνι και τον Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης, όμως ακυρώθηκε για «λόγους προγράμματος».

Αντί για τον Ερντογάν, η Μελόνι είδε τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ Σαράα και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί.

Με πληροφορίες από RAI News

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΚΟΣΜΟΣ