Για «λόγους προγράμματος», ενόψει της συνάντησης του Τούρκου προέδρου με τον Αμερικανό ομόλογό του, ακυρώθηκε και η συνάντηση ανάμεσα στην πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι και τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των εργασιών για τη 80ή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Όπως αναφέρει ο ιταλικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας RAI, η διμερής συνάντηση ανάμεσα στη Μελόνι και τον Ερντογάν ήταν προγραμματισμένη για το απόγευμα της Τετάρτης, όμως ακυρώθηκε για «λόγους προγράμματος».

Αντί για τον Ερντογάν, η Μελόνι είδε τον πρόεδρο της Συρίας Αχμάντ αλ Σαράα και τον εμίρη του Κατάρ Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θανί.

Με πληροφορίες από RAI News