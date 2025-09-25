Μετά από έξι χρόνια, αφού δεν είχε γίνει δεκτός από τη διοίκηση Μπάιντεν, ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρέθηκε σήμερα στον Λευκό Οίκο, όπου είχε συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Ερντογάν και Τραμπ μίλησαν, μεταξύ άλλων, για το ζήτημα αναβάθμισης του εναέριου στόλου της Τουρκίας, με την απόκτηση των F-35, την αμυντική βιομηχανία, την κατάσταση στη Συρία και στη Μέση Ανατολή ευρύτερη, και για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

«Είναι τιμή μας να καλωσορίζουμε στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο Ερντογάν. Είμαστε φίλοι εδώ και πολύ καιρό. Είναι ένα άτομο με μεγάλο σεβασμό, με μεγάλο σεβασμό στη χώρα του, σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο.Είναι τιμή μου να τον φιλοξενώ στον Λευκό Οίκο. Θέλουν να αγοράσουν F-16 και F-35 από εμάς και θα τα συζητήσουμε. Ωστόσο, έχω μεγάλο σεβασμό για αυτόν τον άνθρωπο. Έχουμε μια πολύ καλή σχέση.Οι κυρώσεις ενδέχεται να αρθούν» είπε μεταξύ άλλων ο Τραμπ.

Ο Ερντογάν και ο Τραμπ | ΑΠΕ - ΜΠΕ

«Κάνουμε πολλές συναλλαγές με την Τουρκία. Η Τουρκία παράγει εξαιρετικά προϊόντα. Αγοράζουμε πολλά από αυτούς και αγοράζουν πολλά από εμάς» συνέχισε, επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ στην αρχική του τοποθέτηση.

«Υπάρχει μια μεγάλη Ορθόδοξη εκκλησία. Θα τους πω ότι θα τους βοηθήσω. Είναι σκληρός τύπος. Τα πάει πολύ καλά στη χώρα του. Ο πόλεμος και το εμπόριο παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στις σχέσεις μας» απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης.

Την ίδια ώρα, το Bloomberg μεταδίδει πως ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόκειται να επισκεφθεί το Λευκό Οίκο για πρώτη φορά μετά από έξι χρόνια, φέρνοντας μαζί του μια σειρά συμφωνιών που αποσκοπούν στην αποκατάσταση των τεταμένων σχέσεων μεταξύ των δύο μελών του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου.

Η συνάντηση της Πέμπτης με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανοίξει τον δρόμο για την Τουρκία να αγοράσει τα πάντα, από μαχητικά αεροσκάφη της Lockheed Martin Corp. και αεροπλάνα της Boeing Co. έως υγροποιημένο φυσικό αέριο αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Τούρκους αξιωματούχους, οι οποίοι ζήτησαν να μην κατονομαστεί το όνομά τους, καθώς οι συμφωνίες δεν έχουν οριστικοποιηθεί.

Ο Ερντογάν βλέπει τη συνάντηση ως μια ευκαιρία να επαναφέρει τις σχέσεις που έχουν κλονιστεί από τις αγορές ρωσικών όπλων, τις διπλωματικές διαμάχες και τους δασμούς αντιποίνων. Η Τουρκία εξακολουθεί να εξαρτάται από τη στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη των ΗΠΑ για να διατηρήσει την περιφερειακή της επιρροή, και οι επενδυτές θεωρούν τον ρόλο της σε μια δυτική συμμαχία κρίσιμο για την ανάπτυξη της μεγαλύτερης οικονομίας της Μέσης Ανατολής.

Οι προσδοκίες για μια αποψύξη των σχέσεων με την Ουάσιγκτον ενίσχυσαν τις τουρκικές αγορές, με το δημόσιο χρέος και τις μετοχές να αυξάνονται από την ανακοίνωση της επίσκεψης του Τραμπ στο Λευκό Οίκο, γράφει επίσης το Bloomberg.

«Ο Ερντογάν θέλει να αξιοποιήσει την προεδρία Τραμπ για να αναδιαμορφώσει και να βελτιώσει τις σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ, με έμφαση στη βελτίωση των αμυντικών δεσμών», δήλωσε ο Emre Peker, διευθυντής της Eurasia Group Europe με έδρα το Λονδίνο. «Οι συμφωνίες στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας που επιδιώκει ο Ερντογάν αποτελούν βασικούς πυλώνες μιας αμοιβαία επωφελούς, συναλλακτικής σχέσης που θα προσελκύσει επίσης το ένστικτο του Τραμπ για τη σύναψη συμφωνιών».