Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται στη Λωρίδα της Γάζας για να παραλάβει λείψανα ομήρων που ακόμη κρατούνται από το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

«Ο Ερυθρός Σταυρός μεταβαίνει τώρα στο σημείο συνάντησης που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου αρκετά φέρετρα με τα λείψανα ομήρων θα του παραδοθούν», δήλωσε ο στρατός σε ανακοίνωση.

Η Χαμάς απελευθέρωσε τη Δευτέρα 20 εν ζωή ομήρους, οι οποίοι είχαν απαχθεί κατά τη διάρκεια της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023, και παρέδωσε τα λείψανα τεσσάρων άλλων. Κρατεί ακόμη υπό ομηρεία τις σορούς 24 Ισραηλινών.

Τραμπ: «Ξεκινά τώρα η δεύτερη φάση της συμφωνίας για τη Γάζα»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε (14/10) με ανάρτησή του στον ιστότοπο Truth Social ότι «η δεύτερη φάση» της συμφωνίας για τη Γάζα «ξεκινά τώρα», μολονότι οι προοπτικές για την κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό θύλακα εμφανίζονται σκοτεινές, καθώς το Ισραήλ καθυστερεί την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας και η Χαμάς ενισχύει τον έλεγχό της στην περιοχή.

Ο Τραμπ ζήτησε να επιστραφούν οι σοροί των ομήρων που πέθαναν στη Γάζα, προσθέτοντας «η δουλειά δεν τελείωσε».

Ο Τραμπ μίλησε λιγότερο από 24 ώρες μετά την επιστροφή του από τη Μέση Ανατολή. Πρώτα βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής στο Ισραήλ, απευθυνόμενος στην Κνεσέτ και στη συνέχεια στο Αιγύπτο, όπου οι ηγέτες του κόσμου συγκεντρώθηκαν για την υπογραφή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Η «πρώτη φάση» του ειρηνευτικού σχεδίου του Τραμπ αποσκοπούσε στην αντιμετώπιση των βασικών αιτημάτων και των δύο πλευρών, δηλαδή της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της επιστροφής των ομήρων στο Ισραήλ.

Η δεύτερη φάση θα επικεντρωθεί στην ανοικοδόμηση της περιοχής με τρόπο που να εγγυάται διαρκή ειρήνη και ασφάλεια. Περιλαμβάνει επίσης τα πρώτα βήματα προς την αποστρατιωτικοποίηση της Χαμάς.

Ο Τραμπ αναγνώρισε ότι οι φάσεις της συμφωνίας είναι «λίγο ανακατεμένες μεταξύ τους», προσθέτοντας αργότερα ότι ορισμένα στοιχεία μπορούν ακόμα να ληφθούν «εκτός σειράς με θετικό τρόπο».