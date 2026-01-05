Ο «χαλίφης» Τραμπ το έριξε: «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο», λέει στη διεθνή κοινότητα

Συνεχίζει να διατρανώνει το γεωπολιτικό δόγμα του ισχυρού ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς χαρακτηριστικά το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φωτογραφία του, με τη φράση «Αυτό είναι το δικό μας ημισφαίριο».

Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτηση, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει: «Αυτό είναι ΤΟ δικό ΜΑΣ ημισφαίριο και ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα επιτρέψει να απειληθεί η ασφάλειά μας».

This is OUR Hemisphere, and President Trump will not allow our security to be threatened. pic.twitter.com/SXvI868d4Z — Department of State (@StateDept) January 5, 2026

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μετά την παράνομη, βάσει Διεθνούς Δικαίου, επίθεση στη Βενεζουέλα και την απαγωγή του προέδρου της, Νικολάς Μαδούρο, κατάργησε επιδεικτικά τα προσχήματα που θα είχαν προτάξει προγενέστεροί του, και δήλωσε ευθαρσώς πως οι ΗΠΑ θέλουν να αποκτήσουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Λατινοαμερικανικής οικονομίας.

Μεταξύ άλλων μίλησε επίσης για εκχώρηση του ελέγχου υποδομών όπως το οδικό δίκτυο, δε μία προσπάθεια να συνυφάνει την οικονομική ηγεμονία με τον «εξορθολογισμό» του κράτους, ενώ δικαιολόγησε τη «δίψα» του για τα εθνικά κοιτάσματα λέγοντας πως θα βοηθήσουν τις ΗΠΑ να κυβερνήσουν ομαλά ένα ξένο, αυτόνομο κράτος.

Απείλησε μάλιστα τη συντελεστική ηγεσία της χώρας πως εάν δεν ακολουθήσουν φιλική ως προ αυτό πολιτική για τις ΗΠΑ, οι συνέπειες κατά των προσώπων τους θα είναι χειρότερες από όσα υπέστη και υφίσταται ο Βενεζουελάνος πρόεδρος.