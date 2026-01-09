Ο Χαμενεΐ προκαλεί τον Τραμπ: «Θα πέσεις όπως ο Φαραώ, από την αλαζονεία σου»

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, προειδοποίησε την Παρασκευή τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ανατραπεί, μιλώντας για το μαζικό κύμα διαμαρτυριών και την αιματηρή καταστολή τους στο ισλαμικό κράτος.

«Ο Τραμπ θα πρέπει να γνωρίζει ότι παγκόσμιοι τύραννοι όπως ο Φαραώ, ο Νιμρώντ, ο Ρεζά Σαχ και ο Μοχάμεντ Ρεζά έπεσαν στο απόγειο της αλαζονείας τους. Και αυτός επίσης θα πέσει», δήλωσε ο Χαμενεΐ σε δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση.

Είπε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε αναταραχές. «Όλοι πρέπει να γνωρίζουν ότι η Ισλαμική Δημοκρατία ανήλθε στην εξουσία με το αίμα εκατοντάδων χιλιάδων έντιμων ανθρώπων και δεν θα υποχωρήσει μπροστά σε σαμποτέρ», είπε, σύμφωνα και με το Iran International.

Χαμενεΐ: «Ο Τραμπ έχει τα χέρια του λερωμένα»

Αναφερόμενος στις διαμαρτυρίες, ο Χαμενεΐ κατηγόρησε τους διαδηλωτές ότι ενεργούν για να ευχαριστήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ. «Θέλουν να τον κάνουν ευτυχισμένο.

Διαβάστε ακόμα: Νέα επιχείρηση των ΗΠΑ: Κατάσχεση πέμπτου τάνκερ με προέλευση τη Βενεζουέλα

Αν ήξερε πώς να κυβερνά μια χώρα, θα κυβερνούσε τη δική του», είπε, προσθέτοντας ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αναφερόμενος στις επιθέσεις του Ιουνίου, ο Χαμενεΐ δήλωσε: «Στον 12ήμερο πόλεμο, περισσότεροι από χίλιοι συμπατριώτες μας μαρτύρησαν».

Πρόσθεσε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε πει: «Εγώ έδωσα την εντολή και εγώ διέταξα την επίθεση» και είπε ότι αυτό ισοδυναμεί με παραδοχή ότι «τα χέρια του είναι λερωμένα με το αίμα των Ιρανών».

Ο Χαμενεΐ προέτρεψε τους υποστηρικτές του να παραμείνουν ενωμένοι. «Αγαπητοί νέοι, διατηρήστε την ετοιμότητά σας και την ενότητά σας. Ένα ενωμένο έθνος θα νικήσει κάθε εχθρό».