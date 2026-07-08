Ο Χέγκσεθ ακύρωσε συνάντηση με τον Νετανιάχου για τα F-35 στην Τουρκία

Ματαιώθηκε η προγραμματισμένη συνάντηση μεταξύ του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, με κεντρικό άξονα των συζητήσεων την ενδεχόμενη πώληση αμερικανικών μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία.

Σύμφωνα με ισραηλινή πηγή που μίλησε στο πρακτορείο Reuters υπό τον όρο της ανωνυμίας, στο τραπέζι του διαλόγου επρόκειτο να τεθεί και το ζήτημα του Ιράν. Ο Χέγκσεθ σχεδίαζε επίσης να συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του, Ίσραελ Κατς, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Ισραήλ.

Η αμερικανική πρεσβεία στο Ισραήλ δεν προέβη σε άμεσο σχολιασμό σχετικά με τους λόγους ακύρωσης του προγράμματος του υπουργού Άμυνας.

Η προοπτική ενίσχυσης της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας με μαχητικά 5ης γενιάς αναμένεται να πυροδοτήσει σφοδρές αντιδράσεις στο Τελ Αβίβ. Σε συνέντευξή του στο CNN, ο κ. Νετανιάχου εξέφρασε την κατηγορηματική του αντίθεση, τονίζοντας ότι έχει ήδη καταστήσει σαφή τη θέση του στον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «Μια τέτοια κίνηση θα κατέστρεφε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, καθώς η Τουρκία τρέφει επιθετικές βλέψεις», προειδοποίησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

Η διπλωματική αυτή εμπλοκή εκτυλίσσεται παράλληλα με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, στην οποία συμμετέχει ο Ντόναλντ Τραμπ συνοδευόμενος από τον Πιτ Χέγκσεθ. Εκεί, ο Αμερικανός πρόεδρος προανήγγειλε την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί στην Άγκυρα το 2019 για την απόκτηση του ρωσικού αντιαεροπορικού συστήματος S-400, αφήνοντας ανοιχτό το παράθυρο για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Η πρόθεση αυτή αναμένεται να συναντήσει ισχυρά εμπόδια τόσο στο αμερικανικό Κογκρέσο όσο και στο Ισραήλ, καθώς, παρά τη βελτίωση των σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας μετά την επιστροφή Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του 2025, η πώληση των αεροσκαφών παραμένει νομικά μπλοκαρισμένη.

Αλλαγή πλεύσης για το Ιράν και η θέση της Άγκυρας

Την ίδια στιγμή, ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε αναδίπλωση της αμερικανικής στρατηγικής απέναντι στην Τεχεράνη. Όπως δήλωσε, το μνημόνιο συνεννόησης που είχε υπογραφεί για τον τερματισμό της σύγκρουσης (ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον Ιράν) θεωρείται πλέον «νεκρό», αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο μελλοντικής συνεργασίας.

Σε αυτό το ρευστό σκηνικό, η Τουρκία διατηρεί σκληρή ρητορική απέναντι στο Ισραήλ. Ως μέλος του ΝΑΤΟ, η Άγκυρα επικρίνει δριμύτατα τις ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις σε Γάζα, Λίβανο και Συρία. Επιπλέον, κατηγορεί ανοιχτά την ισραηλινή πλευρά ότι επιχειρεί να τορπιλίσει την εύθραυστη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία είχε προκύψει μετά από μεσολάβηση του Πακιστάν.