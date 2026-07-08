Αστρονομικές οι αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ για το 2026: Οι «πρωταθλητές» και η θέση Τουρκίας - Ελλάδας

Αμύθητα ποσά αγγίζουν οι προβεβλημένες αμυντικές δαπάνες του ΝΑΤΟ για το έτος 2026, αφού τα μέλη του αναμένεται να ξοδέψουν έως 1,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε η Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Σύμφωνα με τα παρακάτω στοιχεία, οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να αυξηθούν κατά 11%, φτάνοντας συγκεκριμένα τα 1.809.915.000.000 δολάρια, με φόντο τις πιέσεις των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ για επενδύσεις στη βιομηχανία εξοπλισμών.

Αμυντικές δαπάνες - Οι πρωτεργάτες και η Τουρκία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες το 2026, στα 1.032.849.000 δολάρια, σύμφωνα με το CNN Turk. Μετά τις ΗΠΑ ακολουθούν:

Γερμανία - 147 δισ.

Ηνωμένο Βασίλειο - 110 δισ.

Γαλλία - 80 δισ.

Ιταλία - 57 δισ.

Πολωνία - 53 δισ.

Καναδάς - 52 δισ.

Τουρκία - 48 δισ.

Η Ελλάδα αναμένεται να δαπανήσει 11 δισεκατομμύρια δολάρια (9,6 δισ. ευρώ), φτάνοντας τον στόχο του 3,5%.

Η Λιθουανία κατατάσσεται πρώτη στις αμυντικές δαπάνες ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος, με 5,33%. Ακολουθούν η Εσθονία, η Λετονία, η Πολωνία, η Ελλάδα, η Δανία και η Σουηδία. Αυτές οι χώρες συγκαταλέγονται στα μέλη του ΝΑΤΟ που διαθέτουν το υψηλότερο μερίδιο του εθνικού τους εισοδήματος στην άμυνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι αμυντικές δαπάνες της Τουρκίας αναμένεται να φτάσουν τα 48 δισεκατομμύρια δολάρια το 2026. Το ποσό αυτό προβλέπεται να αντιπροσωπεύει το 2,85% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) της.

Αμυντικές δαπάνες - Ο Τραμπ «αγαπάει» Ερντογάν

Ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τα σχόλια του Ισραηλινού πρωθυπουργού Νετανιάχου κατά της Τουρκίας ενόψει της 36ης Συνόδου του ΝΑΤΟ, δήλωσε αυστηρά πως «Δεν μου αρέσουν αυτά που είπε ο Νετανιάχου για την Τουρκία και τον Πρόεδρο Ερντογάν».

Ο Τραμπ, σημειώνοντας ότι οι χώρες που μεσολαβούν στις σχέσεις με το Ιράν ενεργούν ορθολογικά, είπε εμφατικά: «Αγαπώ τον Ερντογάν. Αγαπώ τον Πρόεδρο Ερντογάν».

«Ο Νετανιάχου είπε άσχημα πράγματα για την Τουρκία. Μίλησα με τον Ερντογάν, δεν συμπαθεί πολύ το Ισραήλ ή τον Μπίμπι. Ούτε ο Μπίμπι τον συμπαθεί», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Τουρκία διαθέτει πολύ ισχυρό στρατό και θέλει να αποκτήσει μαχητικά αεροσκάφη F-35, όπως αναφέρει το CNN Turk.