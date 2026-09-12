Ο Χρυσός Λέοντας στο «Woman Unknown»: Η ταινία που μάγεψε τη Βενετία και ο θρίαμβος του Μάλκοβιτς

Η δανέζικη ταινία Woman Unknown της Δανοαιγυπτιας Μέι Ελ Τούχι απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στο 83ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Το βραβείο καλύτερου πρώτου γυναικείου ρόλου πήγε στη Δανέζα ηθοποιό Ματίλντε Αρσέλ που πρωταγωνιστεί στην ίδια ταινία, υποδυόμενη μια οικιακή βοηθό που κρύβει ένα βαρυ μυστικό του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Καλύτερος άνδρας ηθοποιός ανακηρύχθηκε ο Τζον Μάλκοβιτς για την ερμηνεία του στην ταινία Wild Horse Nine του Μάρτιν ΜακΝτόνα, όπου υποδύεται έναν γερασμένο, κυνικό πράκτορα της CIA εκτός ελέγχου

Το ντοκιμαντέρ-σοκ NAZA για τη σφαγή αμάχων στη Γάζα, απέσπασε το ειδικό βραβείο της κριτικής επιτροπής.