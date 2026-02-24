Ο Καναδάς δηλώνει «έτοιμος» να βοηθήσει την Κούβα: Αντιμέτωπη με βαθιά κρίση η Αβάνα λόγω του Τραμπ

Ο Καναδάς ανακοίνωσε χθες, Δευτέρα (23/2) ότι σχεδιάζει να παράσχει βοήθεια στην Κούβα, η οποία έρχεται αντιμέτωπη με την πιο βαθιά κρίση της εδώ και δεκαετίες, μετά το ολοκληρωτικό εμπάργκο στις εισαγωγές πετρελαίου που επέβαλε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Τις τελευταίες εβδομάδες, η Ουάσιγκτον έχει εντείνει την πίεση κατά της κομμουνιστικής νήσου και μακροχρόνιου εχθρού των ΗΠΑ, έχοντας κερδίσει επιπλέον μόχλευση μετά την παγίωση της κυβέρνησης «μαριονέτας» στη Βενεζουέλα, κύριο πάροχο καυσίμων της Αβάνας.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει προχωρήσει σε αποκλεισμό όλων των προμηθειών πετρελαίου προς την Κούβα, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από τη σύμμαχο χώρα, προκαλώντας αύξηση των τιμών των τροφίμων και των μεταφορών, καθώς και διακοπές ρεύματος που διαρκούν ώρες.

Κούβα: Σχέδιο βοήθειας καταρτίζει ο Καναδάς

«Ετοιμάζουμε ένα σχέδιο για να βοηθήσουμε. Δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή να δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες», δήλωσε τη Δευτέρα η υπουργός Εξωτερικών του Καναδά Ανίτα Ανάντ, χωρίς να δώσει λεπτομέρειες.

Ο ΟΗΕ προειδοποίησε ότι αν δεν καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες της Κούβας, αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ανθρωπιστική κρίση. Ο Καναδάς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι παρακολουθεί την κατάσταση στην Κούβα και ότι ανησυχεί για τον «αυξανόμενο κίνδυνο ανθρωπιστικής κρίσης» εκεί.

Ενθαρρυμένος από τη σύλληψη του ανατραπέντος προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τον αμερικανικό στρατό τον Ιανουάριο, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα μιλήσει για δράση κατά της Κούβας και άσκηση πίεσης στην ηγεσία της.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «η Κούβα θα καταρρεύσει πολύ σύντομα», προσθέτοντας ότι η Βενεζουέλα, που κάποτε ήταν ο μεγαλύτερος προμηθευτής του νησιού, δεν έχει στείλει πρόσφατα πετρέλαιο ή χρήματα στην Κούβα.