Ο Καναδός πρωθυπουργός απάντησε στον Τραμπ: «Η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι σήμερα και για πάντα»

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δήλωσε ότι η λίμνη Οντάριο θα ονομάζεται έτσι "σήμερα και για πάντα", μετά την υπογραφή διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ με το οποίο αλλάζει , σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, το όνομά της σε "Λίμνη της Αμερικής".

''Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αλλάζουν. Οι εμπορικές τους σχέσεις, η εξωτερική τους πολιτική, τα εθνικά τους μνημεία, τα υδρωνύμιά τους", αλλά "οι Καναδές και οι Καναδοί ξέρουν επίσης ότι πρέπει να αποκαλούν τα πράγματα με το όνομά τους, και αυτή η λίμνη ονομάζεται Λίμνη Οντάριο -σήμερα και για πάντα", έγραψε στα γαλλικά στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X.

Το όνομα αυτής της λίμνης, που βρίσκεται στα σύνορα μεταξύ ΗΠΑ και Καναδά, "χρονολογείται πριν από 400 και πλέον χρόνια, πολύ πριν από την Καναδική Συνομοσπονδία και τη Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής", τόνισε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει εμπλακεί σε μια σκληρή εμπορική αντιπαράθεση με τον Καναδά, τον οποίο κατηγορεί ότι εκμεταλλεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η Ουάσινγκτον επιβάλλει από το Σάββατο, μετά τη διακοπή των εμπορικών διαπραγματεύσεων από την Οτάβα, νέους δασμούς σε μια σειρά καναδικών προϊόντων.

Ο Καναδάς απάντησε ανακοινώνοντας μια σειρά επιπλέον δασμών σε αμερικανικά προϊόντα, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ στις 8 Σεπτεμβρίου.

Στην αρχή της δεύτερης θητείας του, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ήδη διατάξει την αλλαγή του ονόματος του "Κόλπου του Μεξικού" σε "Κόλπο της Αμερικής".