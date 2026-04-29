Ο Κάρολος τη φύλαγε στον Τραμπ: «Αν δεν ήμασταν εμείς, θα μιλούσατε γαλλικά»

Με το ίδιο νόμισμα «πλήρωσε» ο βασιλιάς Κάρολος τον Τραμπ μετά το σχόλιο που έκανε στη σύνοδο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ τον περασμένο Ιανουάριο.

Ο Τραμπ είχε αναφέρει στο Νταβός ότι η Ευρώπη θα μιλούσε σήμερα γερμανικά και ιαπωνικά αν η Ουάσινγκτον δεν είχε οδηγήσει τις συμμαχικές δυνάμεις στη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Μετά τον πόλεμο - τον οποίο κερδίσαμε, τον κερδίσαμε με μεγάλη επιτυχία - χωρίς εμάς, αυτή τη στιγμή, θα μιλούσατε όλοι γερμανικά και ίσως λίγα ιαπωνικά», είχε πει.

Του τη φύλαγε ο Κάρολος

Ο βασιλιάς Κάρολος κατά τη διάρκεια του επίσημου δείπνου στον Λευκό Οίκο την Τρίτη αστειεύτηκε ότι χωρίς τους Βρετανούς, οι Αμερικανοί θα μιλούσαν γαλλικά.

«Πρόσφατα σχολιάσατε, κύριε Πρόεδρε, ότι αν δεν υπήρχαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, οι ευρωπαϊκές χώρες θα μιλούσαν γερμανικά. Τολμώ να πω ότι, αν δεν υπήρχαμε εμείς, εσείς θα μιλούσατε γαλλικά», αστειεύτηκε ο Κάρολος, με τον Τραμπ να χαμογελά αποδεχόμενος το αστείο του.

Ο βασιλιάς αναφερόταν σε περιοχές με βρετανικές και γαλλικές ρίζες στη Βόρεια Αμερική, όπου οι αντίπαλες αποικιακές δυνάμεις πολέμησαν για τον έλεγχο της ηπείρου πριν την ανεξαρτησία των ΗΠΑ πριν από 250 χρόνια.

Το ανάλαφρο σχόλιο του βασιλιά ήρθε μέσα σε ένα θερμό κλίμα, καθώς εκείνος και ο Τραμπ αντάλλαξαν φιλοφρονήσεις για την «ειδική σχέση» μεταξύ Λονδίνου και Ουάσινγκτον, παρά τις εντάσεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν.

Διαβάστε ακόμα: ΗΠΑ: Ιστορική ομιλία του βασιλιά Καρόλου στο Κογκρέσο

Ο βασιλιάς συνέχισε με περισσότερα αστεία, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να μην παρατηρήσει τις «αναπροσαρμογές» στην Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, την οποία ο πρώην επιχειρηματίας ακινήτων έχει κατεδαφίσει για να χτίσει μια τεράστια αίθουσα χορού αξίας 400 εκατομμυρίων δολαρίων.

«Λυπάμαι που λέω ότι εμείς οι Βρετανοί κάναμε τη δική μας απόπειρα ανακατασκευής του Λευκού Οίκου το 1814», είπε, αναφερόμενος στο γεγονός ότι Βρετανοί στρατιώτες είχαν πυρπολήσει το κτίριο.

Ο Κάρολος αστειεύτηκε επίσης ότι το δείπνο ήταν «μια αρκετά σημαντική βελτίωση σε σχέση με το Boston Tea Party», όταν οι άποικοι πέταξαν στη θάλασσα φορτία φορολογημένου βρετανικού τσαγιού το 1773.

Ο Τραμπ – ένθερμος θαυμαστής της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, του οποίου η μητέρα καταγόταν από τη Σκωτία – κράτησε το μεγαλύτερο μέρος του χιούμορ του για εγχώριους στόχους.

«Θέλω να συγχαρώ τον Κάρολο που έκανε μια φανταστική ομιλία σήμερα στο Κογκρέσο», είπε ο Τραμπ. «Κατάφερε να σηκώσει τους Δημοκρατικούς όρθιους – κάτι που εγώ δεν έχω καταφέρει ποτέ».

Ο βασιλιάς, εν τω μεταξύ, έφερε μαζί του ένα δώρο, στο πλαίσιο μιας βρετανικής διπλωματικής προσπάθειας προσέγγισης προς τον Τραμπ, μετά την κριτική που άσκησε στον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ για την άρνησή του να συνδράμει στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ο Κάρολος χάρισε στον πρόεδρο το καμπανάκι από το βρετανικό υποβρύχιο HMS Trump, το οποίο είχε καθελκυστεί το 1944 κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

«Ας αποτελέσει μαρτυρία της κοινής ιστορίας και του λαμπρού μέλλοντος των εθνών μας. Και αν ποτέ χρειαστείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, απλώς χτυπήστε το», είπε ο βασιλιάς, προκαλώντας χειροκροτήματα.