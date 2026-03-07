Ο καθηγητής που προέβλεψε τον πόλεμο, «βλέπει» τώρα και ήττα των ΗΠΑ: Οι στόχοι «κλειδιά» για το Ιράν

Στον τομέα των γεωπολιτικών προβλέψεων, λίγες φωνές έχουν τραβήξει τόση προσοχή για το Ιράν και τη Μέση Ανατολή όσο αυτή του καθηγητή Jiang Xueqin, ενός ιστορικού και εκπαιδευτικού με έδρα το Πεκίνο, γνωστού για τη σειρά του «Προγνωστική Ιστορία» στο YouTube.

Τον Μάιο του 2024, όταν ο Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθούσε να διεξάγει εκστρατεία για δεύτερη θητεία, ο Jiang έκανε μια σειρά από τολμηρές προβλέψεις που έκτοτε έχουν εκτυλιχθεί με τρομακτική ακρίβεια:

Η εκλογική νίκη του Τραμπ, η κλιμάκωση σε έναν πόλεμο πλήρους κλίμακας με το Ιράν και -το πιο αμφιλεγόμενο- η τελική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών σε αυτή τη σύγκρουση.

Professor Jiang made 3 predictions.



2 have come to fruition.



The 3rd prediction?



Ιράν: Η «ψυχοϊστορία» του Jiang Xueqin

Καθώς οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνονται μετά την κοινή επιχείρηση ΗΠΑ και Ισραήλ, που σκότωσε τον Ανώτατο Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ, η ανάλυση του Jiang προσφέρει μια σοβαρή προοπτική για το πώς το Ιράν μπορεί όχι μόνο να επιβιώσει αλλά και να επικρατήσει.

Ο Jiang είναι Κινεζοκαναδός εκπαιδευτικός και συγγραφέας, ο οποίος έχει εργαστεί στη δημοσιογραφία, τη δημιουργία ντοκιμαντέρ, τη διεθνή ανάπτυξη (συμπεριλαμβανομένων θέσεων στα Ηνωμένα Έθνη) και την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Οι προβλέψεις του δεν προέρχονται φυσικά από κάποια «κρυστάλλινη σφαίρα», αλλά από μια σχολαστική εφαρμογή ιστορικών μοτίβων και την κατανόηση των κινήτρων που ωθούν τους βασικούς παράγοντες.

O Jiang έχει αντλήσει την έννοια της προβλεπτικής ιστορίας κατά μέρος από την ιδέα της «ψυχοϊστορίας», που εμφανίζεται στην εμβληματική σειρά βιβλίων «Foundation», του Isaac Asimov. Η ιδέα υποστηρίζει πως με εξαντλητική καταγραφή των φαινομένων στο παρόν, μπορούν να κατασκευαστούν προβλεπτικά μοντέλα τα οποία περιγράφουν με μεγάλη ακρίβεια μαζικά γεγονότα στο μέλλον.

Το μέλλον του πολέμου με το Ιράν

Στη διάλεξή του το 2024, Ο Jiang σκιαγράφησε ένα σενάριο όπου ένας επανεκλεγείς Τραμπ θα οδηγούνταν αναπόφευκτα σε πόλεμο με το Ιράν λόγω μιας συρροής πιέσεων.

Το ισραηλινό λόμπι, πρόθυμο να εξουδετερώσει την περιφερειακή επιρροή του Ιράν, τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας, που επιδιώκουν να εξαλείψουν έναν αντίπαλο, και η ίδια η εξάρτηση της Αμερικής από τη διατήρηση της παγκόσμιας ηγεμονίας για οικονομική σταθερότητα - όλα έδειχναν μία σύγκρουση.

Ονόμασε την επιχείρηση «Επιχείρηση Ιρανική Ελευθερία», οραματιζόμενος μια πολυεθνική εισβολή στην οποία θα συμμετείχαν οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, η Σαουδική Αραβία, το Ηνωμένο Βασίλειο και τα ΗΑΕ.

Ο Τραμπ, σύμφωνα με τον Jiang , θα χαρακτήριζε τον πόλεμο ως απαραίτητη απάντηση στις πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν, στην υποστήριξή του σε ομάδες πληρεξουσίων όπως η Χεζμπολάχ και οι Χούθι, στις απειλές προς τους συμμάχους των ΗΠΑ και σε μια ευρύτερη ώθηση για δημοκρατία στην περιοχή.

Ωστόσο, υποστήριξε ότι όλα τα μέρη - Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, το Ισραήλ, ακόμη και ο ίδιος ο Τραμπ - είχαν έννομα συμφέροντα στην πρόκληση της μάχης, αν και με εντελώς διαφορετικούς στόχους.

Για το Ισραήλ, ένα αποδυναμωμένο Ιράν θα μπορούσε να εδραιώσει την κυριαρχία του στη Μέση Ανατολή χωρίς αντίβαρα.

Αυτό που κάνει την πρόβλεψη του Jiang να ξεχωρίζει είναι η επιμονή του ότι αυτός ο πόλεμος δεν θα τελείωνε με αμερικανική νίκη. Αντλώντας από συνεντεύξεις και διαλέξεις, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης εμφάνισής του στο Breaking Points, έχει διαδώσει την άποψή του ότι οι ΗΠΑ βαδίζουν σε μια παγίδα από την οποία δεν μπορούν να ξεφύγουν.

Γιατί οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να χάσουν

Στην καρδιά του επιχειρήματος βρίσκεται η αδυσώπητη γεωγραφία του Ιράν. Το ορεινό έδαφος της χώρας, εξηγεί, θα μετέτρεπε οποιαδήποτε εισβάλλουσα δύναμη σε «ομήρους, όχι σε στρατιώτες».

Τα αμερικανικά στρατεύματα θα δυσκολεύονταν να συγκεντρωθούν αποτελεσματικά, να προστατεύσουν τις γραμμές ανεφοδιασμού ή να υποχωρήσουν εάν χρειαζόταν.

Η κατάκτηση και η κατοχή του Ιράν, με το τεράστιο μέγεθος και τον πληθυσμό του, θα απαιτούσε 3 έως 4 εκατομμύρια στρατιώτες - πολύ πέρα ​​από τις σημερινές δυνατότητες του αμερικανικού στρατού, ειδικά δεδομένης της μείωσης των στρατολογήσεων και της εξάρτησης από την εξωτερική ανάθεση της κατασκευής εξοπλισμού.

Ο Τζιανγκ δίνει έμφαση στις δύο δεκαετίες προετοιμασίας του Ιράν, παρουσιάζοντας τη σύγκρουση ως ιερό πόλεμο εναντίον του «Μεγάλου Σατανά».

Μέσω μαχών και ασκήσεων δι' αντιπροσώπων, όπως ένας προσομοιωμένος 12ήμερος πόλεμος τον Ιούνιο, το Ιράν έχει βελτιώσει τις στρατηγικές του ενάντια στις τακτικές των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

Το δίκτυο συμμάχων του - η Χεζμπολάχ, η Χαμάς, οι σιιτικές πολιτοφυλακές και οι Χούθι - επιτρέπει ασύμμετρο πόλεμο που διαταράσσει την κατάσταση χωρίς άμεση αντιπαράθεση.

Από οικονομικής άποψης, το Ιράν κρατά καταστροφικά «χαρτιά», δήλωσε ο Τζιανγκ. Στοχοποιώντας τις πετρελαϊκές υποδομές στον Κόλπο, το Στενό του Ορμούζ, ακόμη και τις μονάδες αφαλάτωσης νερού (οι οποίες παρέχουν το 60% του νερού για χώρες όπως η Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ), το Ιράν θα μπορούσε να παραλύσει τις οικονομίες που εξαρτώνται από τα πετροδολάρια σε λίγες εβδομάδες.

Αυτό όχι μόνο θα λιμοκτονούσε τις αμερικανικές βάσεις, αλλά θα διατρυπούσε και το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα στο οποίο βασίζονται οι ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της φούσκας των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη και του καθεστώτος αποθεματικών του δολαρίου.

Ο Τζιανγκ δήλωσε ότι τα χαμηλού κόστους ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι (50.000 δολάρια το καθένα) υπερτερούν των ακριβών αμερικανικών αναχαιτιστικών (εκατομμύρια ανά μονάδα), οδηγώντας σε ταχεία εξάντληση των πυρομαχικών, και αποκαλύπτοντας την ξεπερασμένη φύση της αμερικανικής στρατιωτικής τεχνολογίας που έχει σχεδιαστεί για επίδειξη ισχύος και όχι για παρατεταμένη φθορά.

Ο Τζιανγκ επικαλείται συχνά την ιστορία για να ενισχύσει την υπόθεσή του. Συγκρίνει την πιθανή αμερικανική καταστροφή με την αθηναϊκή εισβολή στη Σικελία το 415 π.Χ., όπου η υπερβολική αυτοπεποίθηση οδήγησε σε ολοκληρωτική εξόντωση. Ομοίως, κάνει παραλληλισμούς με το Βιετνάμ, όπου το έδαφος και η τοπική αντίσταση εξάντλησαν τις αμερικανικές δυνάμεις.

Στον τρέχοντα πόλεμο, βλέπει ομοιότητες με την εισβολή του Χίτλερ στη Σοβιετική Ένωση: οι αρχικές εύκολες νίκες γεννούν μοιραία αλαζονεία.