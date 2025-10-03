Μενού

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν απαγορεύει τις πλαστικές στήθους επειδή είναι «αντισοσιαλιστικές»

Γιατί απαγόρευσε τις πλαστικές αυξητικής στήθους ο Κιμ Γιομγκ Ουν.

Ευγενία Παντελέων
Κιμ Γιονγκ Ουν | AP Photos / Kristina Kormilitsyna
Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν απαγόρευσε τις επεμβάσεις αυξητικής στήθους με την πρόφαση ότι είναι «αντισοσιαλιστικές».

Η μεγάλη ζήτηση για πλαστικές στήθους, βλεφαροπλαστικές και τατουάζ φρυδιών εξηγείται σύμφωνα με την βορειοκορεάτικη κυβέρνηση ως εμμονή των νέων γυναικών με την «αστική ιδεολογία».

Γι΄αυτό ο  Κιμ Γιονγκ Ουν διέταξε να σταματήσουν άμεσα οι επεμβάσεις και μάλιστα για όποιες δεν συμμορφωθούν οι ποινές θα είναι αυστηρές, με πληροφορίες να λένε ότι θα κλείονονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Γυναίκες που είναι ύποπτες ότι έχουν κάνει επεμβάσεις μπορούν επίσης να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις από τους «επιθεωρητές» δημόσιας υγείας του Κιμ, και σύμφωνα με πληροφορίες αν οι ίδιες αλλά και οι γιατροί που διενέργησαν παράνομα επεμβάσεις συλληφθούν θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν ποινικές κυρώσεις, ακόμη και να σταλούν σε στρατόπεδα εργασίας, με την κατηγορία του αντισοσιαλισμού.

 

