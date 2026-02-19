Ο Κιμ Γιονγκ Ουν οδήγησε αυτοκινούμενο εκτοξευτήρα πυραύλων και το χάρηκε ιδιαιτέρως

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν ανέλαβε ρόλο οδηγού για να επιδείξει την στρατιωτική ισχύ της χώρας του. Κάθισε πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινούμενου εκτοξευτή πολλαπλών πυραύλων μεγάλου διαμετρήματος.
Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας, στην Πιονγιάνγκ έλαβε χώρα τελετή παρουσίασης πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων μεγάλου διαμετρήματος 600 χιλιοστών, στην οποία συμμετείχε ενεργά ο επικεφαλής του καθεστώτος.
Οι δημοσιευόμενες φωτογραφίες δείχνουν 50 εκτοξευτές πυραύλων παραταγμένους σε πλατεία. Οι εργαζόμενοι στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας υποδέχτηκαν τον Κιμ Γιονγκ Ουν, κυματίζοντας εθνικές σημαίες και χειροκροτώντας.
Εκείνος αποφάσισε να οδηγήσει προσωπικά ένα όχημα και από τις εικόνες φαίνεται να το χάρηκε ιδιαιτέρως.
«Οδήγησε προσωπικά ένα όχημα εκτοξευτή για να εξετάσει τα όπλα που συμβολίζουν την απόλυτη ισχύ» ανέφερε σε σχετικό του δημοσίευμα το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.
Ο Κιμ είπε ότι οι πύραυλοι των 600 χιλιοστών - διπλάσιο μέγεθος από αυτό που συναντάμε στα περισσότερα συστήματα εκτόξευσης πολλαπλών πυραύλων - είναι τόσο καλοί όσο οι βαλλιστικοί πύραυλοι μικρής εμβέλειας.
«Κανένα άλλο έθνος δεν έχει αυτό το είδος συστήματος όπλων» καυχήθηκε.
