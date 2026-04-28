Ο Κίμελ απάντησε στις νέες απειλές των Τραμπ και σίγουρα θα τους εκνευρίσει περισσότερο

Ο Τζίμι Κίμελ δεν χάνει το χιούμορ του, παρά τις συνεχείς επιθέσεις που δέχεται από το προεδρικό ζεύγος των ΗΠΑ, που απαιτεί - ξανά - την απόλυσή του.

Ο Κίμελ υπεραμύνθηκε της πλάκας που έκανε για την «μέλλουσα χήρα» Μελάνια Τραμπ, με αφορμή την εμφάνισή της στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, όπου έλαβε χώρα άλλη μία επίθεση σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Η σάτιρα του κωμικού περί ύφους χήρας, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση της πρώτης κυρίας των ΗΠΑ, η οποία τον χαρακτήρισε «βίαιο» αλλά και του ίδιου του προέδρου ο οποίος σημείωσε πως «δεν είναι καθόλου αστείος, όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του».

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια» έγραψε στο Truth Social, καλώντας σε άμεση απομάκρυνσή του από το ABC.

Η απάντηση του Κίμελ στην επίθεση από τον Λευκό Οίκο

Εκφωνώντας τον πρώτο του μονόλογο στην εκπομπή Jimmy Kimmel Live! μετά τους πυροβολισμούς, ο κωμικός διερωτήθηκε, σκωπτικά: «Ξέρετε, μερικές φορές ξυπνάς το πρωί και η πρώτη κυρία κάνει μια δήλωση απαιτώντας την απόλυσή σου. Όλοι το έχουμε ξαναζήσει, σωστά;»

Έκανε λόγο για αστείο που αφορούσε τη μεγάλη διαφορά ηλικίας που έχουν ο Ντόναλντ με την Μελάνια και όχι την ίδια την επίθεση. «Είναι ένα πολύ ελαφρύ αστείο για το γεγονός ότι αυτός είναι σχεδόν 80 ετών και εκείνη είναι νεότερη από εμένα».

«Δεν ήταν σε καμία περίπτωση έκκληση για δολοφονία και το γνωρίζουν αυτό, μιλάω έντονα εδώ και πολλά χρόνια ιδιαίτερα κατά της ένοπλης βίας» προσέθεσε και συνέχισε: «Συμφωνώ ότι η ρητορική μίσους και βίας είναι κάτι που πρέπει να καταδικάσουμε».

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε το προεδρικό ζεύγος να κάνει μία συζήτηση επί του θέματος.