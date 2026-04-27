Τραμπ: Ζητά την απόλυση του Τζίμι Κίμελ από το ABC για σκετς με τη Μελάνια - «Απεχθής η έκκλησή του για βία»

Την άμεση απόλυση του δημοφιλούς κωμικούς και παρουσιαστή Τζίμι Κίμελ από το ABC απαιτεί ο Ντόναλντ Τραμπ, μέσω νέας ανάρτησής του στο Truth Social, με αφορμή το σατιρικό σκετς για την Μελάνια Τραμπ, το οποίο συνέδεσε με την επίθεση στο δείπνο στο Λευκό Οίκο.



Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε τον κωμικό ως «καθόλου αστείο όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του», ενώ μετά από ανάλογη απαίτηση από την Μελάνια Τραμπ, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι το σατιρικό σκετς που έκανε ο Κίμελ, στο οποίο έλεγε ότι η «Πρώτη Κυρία» έχει ύφος χήρας ήταν «απεχθής έκκληση για βία», συνδέοντας το με τη δολοφονική απόπειρα από 31χρονο στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου το Σάββατο.

«Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια» τόνισε ο Τραμπ.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ



«Ουάου, ο Τζίμι Κίμελ, ο οποίος δεν είναι καθόλου αστείος όπως αποδεικνύουν οι άθλιες τηλεθεάσεις του, έκανε μια δήλωση στην εκπομπή του που είναι πραγματικά σοκαριστική. Έδειξε ένα ψεύτικο βίντεο με την Πρώτη Κυρία, τη Μελάνια, και τον γιο μας, τον Μπάρον, σαν να κάθονταν πραγματικά στο στούντιό του και να τον άκουγαν να μιλάει, πράγμα που δεν ίσχυε και δεν θα ίσχυε ποτέ.

Στη συνέχεια δήλωσε: ‘’Η Πρώτη Κυρία μας, η Μελάνια, είναι εδώ. Κοιτάξτε τη Μελάνια, είναι τόσο όμορφη. Κυρία Τραμπ, λάμπεις σαν μέλλουσα χήρα’’. Μια μέρα αργότερα, ένας τρελός προσπάθησε να μπει στην αίθουσα δεξιώσεων του Δείπνου των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, οπλισμένος με κυνηγετικό όπλο, πιστόλι και πολλά μαχαίρια. Βρισκόταν εκεί για έναν πολύ προφανή και απειλητικό λόγο.

Εκτιμώ το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι είναι εξοργισμένοι από την απεχθή έκκληση του Κίμελ για βία, και κανονικά δεν θα απαντούσα σε οτιδήποτε είπε, αλλά αυτό είναι κάτι που ξεπερνά κατά πολύ τα όρια. Ο Τζίμι Κίμελ πρέπει να απολυθεί αμέσως από τη Disney και το ABC. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ»