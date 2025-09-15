Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ απέσυρε την υποψηφιότητά του για πρόεδρος της Ιρλανδίας

Ο πρώην μαχητής ΜΜΑ Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του για τις προεδρικές εκλογές στην Ιρλανδία, για τις οποίες είχε δηλώσει νωρίτερα, φέτος, πως θα λάβει μέρος.

Ο Κόνορ ΜακΓκρέγκορ ήταν ένας από τους υποψήφιους που επρόκειτο να απευθυνθούν στα νομαρχιακά συμβούλια τη Δευτέρα. Έντεκα συμβούλια επρόκειτο να πραγματοποιήσουν ειδικές συνεδριάσεις για να εξετάσουν το ενδεχόμενο υποψηφιότητάς του, αναφέρουν σχετικά ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στις προεδρικές εκλογές πρέπει να λάβουν υποψηφιότητες από 20 μέλη του Oireachtas ή τέσσερις τοπικές αρχές.

Σε μια ανάρτηση στο X νωρίς τη Δευτέρα, ο ΜακΓκρέγκορ δήλωσε ότι αποσύρεται.

Muintir na hÉireann, a chairde Ghaeil,



I recently announced my sincere and genuine intentions of running for the office of Uachtaráin na hÉireann.



I am a very passionate Gael and take great pride in our Country.



I have demonstrated this fighting Irish spirit on a world stage… — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) September 15, 2025

«Μετά από προσεκτική σκέψη και αφού συμβουλεύτηκα την οικογένειά μου, αποσύρω την υποψηφιότητά μου από τις προεδρικές εκλογές.

Δεν ήταν μια εύκολη απόφαση, αλλά είναι η σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή. Αν και δεν θα συμμετάσχω στις εκλογές, η δέσμευσή μου προς την Ιρλανδία δεν τελειώνει εδώ.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ τον λαό μου, χρησιμοποιώντας τη διεθνή μου πλατφόρμα για να προωθήσω τα συμφέροντα της Ιρλανδίας στο εξωτερικό, να ενισχύσω τις οικονομικές μας ευκαιρίες και να υποστηρίξω τη διαφάνεια και την υπευθυνότητα στη δημόσια ζωή της χώρας μας».

Με πληροφορίες από Irish Times