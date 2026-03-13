Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια κατηγορεί τον Τραμπ ότι επωφελείται από τις αυξήσεις στο πετρέλαιο

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, που θεωρείται φαβορί για το χρίσμα των Δημοκρατικών στις προεδρικές εκλογές του 2028, καταδίκασε ανάρτηση του Αμερικανού προέδρου, ΝτόναλντΤραμπ, σχετικά με την άνοδο της τιμής των καυσίμων, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Μην ανησυχείς, Αμερική! Οι τιμές της βενζίνης σου ανεβαίνουν - αλλά ο Τραμπ βγάζει πολλά χρήματα. Οπότε είναι εντάξει» ανέφερε ο Νιόσουμ σε ανάρτησή του στο X, στην οποία συμπεριλάμβανε και το κείμενο που ανήρτησε ο πρόεδρος στο μέσο κοινωνικής δικτύωσής του, Truth Social.

«Οι ΗΠΑ είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου στον κόσμο, μακράν, άρα, όταν ανεβαίνουν οι τιμές των καυσίμων, βγάζουμε πολλά χρήματα. Αλλά, πιο ωφέλιμο και σημαντικό για μένα, ως πρόεδρο, είναι να σταματήσω της μοχθηρής αυτοκρατορίας του Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και να καταστρέψει τη Μέση Ανατολή και, πράγματι, τον κόσμο. Δεν θα το επιτρέψω να συμβεί. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα» έγραφε ο Τραμπ.

Και παρότι ο πρόεδρος έκανε λόγο για κέδρος των ΗΠΑ, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια φάνηκε να αφήνει αιχμές για προσωπικό του κέρδος.

Don’t worry, America!



Your gas prices are going up — but Trump is making lots of money.



So it’s ok. pic.twitter.com/7AzD3cJpaF — Gavin Newsom (@GavinNewsom) March 12, 2026