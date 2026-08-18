Ο Λαβρόφ δείχνει τα «δόντια» του στη Βρετανία: «Θα θεωρήσουμε ότι συμμετέχει στον πόλεμο στην Ουκρανία»

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας.

Μετά τη δημοσίευση αυτή, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για απροσδιόριστες «συνέπειες» λόγω της προμήθειας drones στο Κίεβο.

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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία «100%» στον αγώνα της κατά της Ρωσίας και θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου «στην ώρα της ανάγκης».

Η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντησή της.