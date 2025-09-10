Ο Λάρι Έλισον «εκθρόνισε» τον Έλον Μασκ: Ποιος είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο

Ο διευθύνων σύμβουλος της Oracle, Λάρι Έλισον (Larry Ellison), κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, εκθρονίζοντας τον επικεφαλής της Tesla, Έλον Μασκ σύμφωνα με το Business Insider.

Η καθαρή αξία του Λάρι Έλισον αυξήθηκε κατά 101 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη, φτάνοντας τα 393 δισεκατομμύρια δολάρια με αποτέλεσμα να ξεπεράσει τον Έλον Μασκ, ο οποίος αυτή τη στιγμή εκτιμάται στα 385 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg Billionaires Index.

Η αύξηση της καθαρής αξίας οφείλεται στην τεράστια άνοδο της μετοχής της Oracle, κατά 41% την Τετάρτη, φτάνοντας σε υψηλά επίπεδα εντός της ημέρας. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ημερήσια άνοδο που έχει σημειώσει ποτέ η εταιρεία.

Larry Ellison Nearly $100 Billion Richer As Oracle Surges In Largest Rally Since 1992https://t.co/qw4aQLrhW9 pic.twitter.com/sKxvVPqPNZ — Forbes (@Forbes) September 10, 2025

Λάρι Έλισον: Ποιος είναι

Ο Έλισον κατέχει το 41% των μετοχών. Κατά την επικοινωνία της με τους επενδυτές, η Κατζ ανέφερε ότι η Oracle υπέγραψε σημαντικά συμβόλαια cloud με κορυφαίες εταιρείες AI, όπως οι OpenAI, xAI, Meta, Nvidia, AMD και άλλες. Η ίδια εκτίμησε ότι τα έσοδα από τις υποδομές της θα αυξηθούν από 18 δισ. φέτος σε 144 δισ. δολάρια μέσα σε πέντε χρόνια, περίπου 60% πάνω από τις προσδοκίες των 91 δισ. δολαρίων της Wall Street.

Η ραγδαία ανάπτυξη έχει προκαλέσει ανησυχία στους αναλυτές για το κατά πόσο η Oracle θα μπορέσει να αυξήσει επαρκώς τη χωρητικότητα υπολογιστών για να καλύψει τη ζήτηση, σε μια εποχή που οι περισσότερες εταιρείες cloud αντιμετωπίζουν έλλειψη chips.

Ο Έλισον σχολίασε ότι η άνοδος της μελλοντικής ζήτησης αντανακλά την έλλειψη υπολογιστικής ισχύος για την εκτέλεση των μοντέλων ΑΙ μετά την εκπαίδευσή τους, γνωστή ως inferencing, τονίζοντας ότι η αγορά αυτή είναι μεγαλύτερη από την αγορά εκπαίδευσης μοντέλων.

Στο τελευταίο τρίμηνο, η Oracle κατέγραψε αύξηση εσόδων 12% στα 14,9 δισ. δολάρια και καθαρό εισόδημα 4,3 δισ. δολάρια, υψηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών. Τον Ιούλιο έγινε γνωστό ότι η OpenAI συμφώνησε να μισθώσει 4,5 GW υπολογιστικής ισχύος από την Oracle σε συμφωνία αξίας περίπου 30 δισ. δολαρίων ετησίως, με την Oracle να αναπτύσσει πολλαπλά κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ για να καλύψει τις ανάγκες της start-up.

Με πληροφορίες από Business Insider