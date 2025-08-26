Ο λόγος που η κόρη της Ζιζέλ Πελικό δεν μιλάει πια με τη μητέρα της: «Δε θα της το συγχωρήσω ποτέ»

Για μήνες, η Καρολίν Νταριάν (Caroline Darian) στάθηκε στο πλευρό της μητέρας της, Ζιζέλ Πελικό (Gisèle Pelicot), καθώς ο πατέρας της δικάστηκε και τελικά καταδικάστηκε για το ότι νάρκωσε τη σύζυγό του και προσκάλεσε δεκάδες άνδρες να τη βιάσουν κατά τη διάρκεια μιας δεκαετίας.

Τώρα η Ντοριάν, είναι 46 ετών, ζει στο Παρίσι, και η μητέρα της 72 ετών, που έγινε φεμινιστική εικόνα για το θάρρος της να μιλήσει για την ταλαιπωρία της και να αντιμετωπίσει τους κατηγόρους της, δεν μιλάνε πια.

Συγκεκριμένα, η κόρη της έδωσε μια συνέντευξη στην εφημερίδα The Telegraph και δήλωσε: «Η μητέρα μου δεν είναι σύμβολο. Όχι για μένα».

Η Ντάριαν λέει ότι είναι αναστατωμένη επειδή η μητέρα της δεν πιστεύει τους ισχυρισμούς της ότι και η ίδια ναρκώθηκε και βιάστηκε από τον πατέρα της, Ντομινίκ Πελικό, παρόλο που την υποστήριζε για χρόνια, όπως είπε στο μέσο ενημέρωσης.

«Και αυτό, δεν μπορώ να της το συγχωρήσω ποτέ, ποτέ», είπε στην εφημερίδα The Telegraph.

Υπόθεση Ζιζέλ Πελικό: Οι φωτογραφίες του δράστη με την κόρη του

Το 2024, ο 71χρονος Ντομινίκ καταδικάστηκε για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και άλλες κατηγορίες, αφού παραδέχτηκε στο δικαστήριο ότι από το 2011 έως το 2020 νάρκωνε τη Ζιζέλ με υπνωτικά χάπια και επέτρεπε σε δεκάδες άνδρες να την κακοποιούν σεξουαλικά. Ο Ντομινίκ καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τα εγκλήματά του.

Πενήντα άλλοι άνδρες καταδικάστηκαν για βιασμό με επιβαρυντικές περιστάσεις και άλλα εγκλήματα σε σχέση με την συγκλονιστική υπόθεση.

Οι άνδρες ήταν ηλικίας από 26 έως 74 ετών και καταδικάστηκαν σε ποινές από τρία έως 13 έτη, συνολικού μήκους άνω των 400 ετών, σύμφωνα με το NBC News.

Η συλλογή των 20.000 φωτογραφιών και βίντεο με άσεμνο περιεχόμενο του Ντομινίκ, ανακαλύφθηκε το φθινόπωρο του 2020, όταν η αστυνομία κατάσχεσε την κάμερα του κινητού του και τον υπολογιστή του, μετά την κατηγορία ότι είχε τραβήξει βίντεο κάτω από τις φούστες τριών γυναικών σε σούπερ μάρκετ.

Όταν οι αρχές βρήκαν βίντεο και φωτογραφίες που είχε τραβήξει με τη Ζιζέλ να υφίσταται σεξουαλική κακοποίηση, ανακάλυψαν με μεγάλη έκπληξη και φωτογραφίες που είχε τραβήξει ο Ντομινίκ με την κόρη του Νταριάν ενώ κοιμόταν, συμπεριλαμβανομένων γυμνών φωτογραφιών και φωτογραφιών της με εσώρουχα που δεν της ανήκαν.

Ο Ντομινίκ καταδικάστηκε με την κατηγορία της λήψης φωτογραφιών χωρίς την άδεια της κόρης του.

Η ρήξη στη σχέση της Ζιζέλ Πελικό και της κόρης της

Η Ντάριαν είπε στην εφημερίδα The Telegraph ότι η σχέση της με τη μητέρα της διαλύθηκε κατά τη διάρκεια της δίκης, όταν η μητέρα της την επέπληξε για το ότι «έκανε θέαμα» όταν η Ντάριαν φώναξε «Θα πεθάνεις μόνη σαν σκύλος στη φυλακή!» όταν καταδικάστηκε ο πατέρας της.

Το 2022, η Darian έγραψε ένα βιβλίο για την υπόθεση, με τίτλο And I Stopped Calling You Papa.

Πηγή: people.com