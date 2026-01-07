Ο λόγος που οι Ιρανοί έχουν βγει στους δρόμους και διεκδικούν: Τουλάχιστον 36 νεκροί στις διαδηλώσεις

Συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες στο Ιράν και ήδη, σύμφωνα με τις τελευταίες ενημερώσεις τουλάχιστον 36 άτομα έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαήμερων διαδηλώσεων.

Το Human Rights Activists News Agency (HRANA), που εδρεύει στο εξωτερικό, ανέφερε ότι 34 από τους επιβεβαιωμένους νεκρούς ήταν διαδηλωτές και δύο ήταν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας.

Οι ιρανικές αρχές, όπως επισημαίνει το BBC, δεν έχουν δημοσιεύσει επίσημο αριθμό θυμάτων, αλλά ανέφεραν ότι τρεις άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί.

Η HRANA ανέφερε επίσης ότι περισσότεροι από 60 διαδηλωτές έχουν τραυματιστεί και 2.076 έχουν συλληφθεί κατά τη διάρκεια των ταραχών, οι οποίες πυροδοτήθηκαν από την οικονομική κρίση και έχουν εξαπλωθεί σε 27 από τις 31 επαρχίες.

Ο λόγος που διαμαρτύρονται οι Ιρανοί

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν στις 28 Δεκεμβρίου, όταν οι καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους της πρωτεύουσας για να εκφράσουν την οργή τους για μια άλλη απότομη πτώση της αξίας του ιρανικού νομίσματος έναντι του δολαρίου ΗΠΑ στην ελεύθερη αγορά.

Το ριάλ έχει πέσει σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα κατά το τελευταίο έτος και ο πληθωρισμός έχει εκτοξευθεί στο 40%, καθώς οι κυρώσεις για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν πιέζουν μια οικονομία που έχει ήδη αποδυναμωθεί από την κακοδιαχείριση και τη διαφθορά.

Σύντομα, φοιτητές πανεπιστημίων εντάχθηκαν στις διαμαρτυρίες, οι οποίες άρχισαν να εξαπλώνονται και σε άλλες πόλεις.

Την Παρασκευή, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με επέμβαση των ΗΠΑ σε περίπτωση που οι ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας σκότωναν ειρηνικούς διαδηλωτές, δηλώνοντας: «Είμαστε έτοιμοι για δράση».

Την επόμενη μέρα, ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος έχει την απόλυτη εξουσία, δήλωσε ότι «οι ταραξίες πρέπει να τεθούν στη θέση τους» και υποσχέθηκε να μην «υποκύψει στον εχθρό».

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουντέρεζ «λυπήθηκε βαθιά για τις αναφερόμενες απώλειες ζωών και τραυματισμούς που προκλήθηκαν από τις συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και των διαδηλωτών» και «υπογραμμίζει την ανάγκη να αποφευχθούν περαιτέρω θύματα», δήλωσε ο εκπρόσωπός του στους δημοσιογράφους.

«Όλοι οι πολίτες πρέπει να έχουν το δικαίωμα να διαδηλώνουν ειρηνικά και να εκφράζουν τα παράπονά τους», πρόσθεσε.

Ιράν: Νοσοκομείο έγινε «στόχος» καταλάθος

Νοσοκομείο της Τεχεράνης έγινε από ατύχημα στόχος δακρυγόνων χθες Τρίτη (6/1) , κατά τη διάρκεια επεισοδίων μεταξύ διαδηλωτών και μελών των δυνάμεων επιβολής της τάξης, τη 10η ημέρα των μαζικών κινητοποιήσεων στο Ιράν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

«Για να διαλυθεί το πλήθος, χρησιμοποιήθηκαν δακρυγόνα σε δρομάκι πλάι στο νοσοκομείο» Σίνα, στο κέντρο της πρωτεύουσας, εξήγησε το πρακτορείο, αφού πλάνα από τη ρίψη δακρυγόνων διαδόθηκαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.

«Το φυσικό αντανακλαστικό των διαδηλωτών ήταν να απομακρυνθούν» από το αέριο και «εξαιτίας του γεγονότος αυτού, μέρος των ουσιών κατευθύνθηκε στο νοσοκομείο», πρόσθεσε το ISNA, επικαλούμενο ανακοίνωση της σχολής ιατρικών επιστημών της Τεχεράνης.





