«Ο Μακρόν και η Μπριζίτ θέλουν να με δολοφονήσουν»: Η Κάντας Όουενς «τερμάτισε» τη συνωμοσιολογία

Τον πήχη της «τρέλας» στο τέρμα έχει φτάσει η ακροδεξιά Αμερικανίδα influencer Κάντας Όουενς, ισχυριζόμενη πως το προεδρικό ζεύγος Μακρόν σχεδιάζει τη δολοφονία της.

Η Όουενς, που βρίσκεται σε σε δικαστική διαμάχη με τους Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν, αφού είχε διαδώσει φήμες πως η πρώτη κυρία είναι άνδρας, προχώρησε σε μία απίστευτη καταγγελία μέσω X.

Σύμφωνα με ένα μακροσκελές tweet που έκανε το Σαββατοκύριακο, υψηλόβαθμος υπάλληλος της γαλλικής κυβέρνησης τής αποκάλυψε ότι «οι Μακρόν έχουν πληρώσει για τη δολοφονία μου».

I have informed people in the Federal government and the White House of the France and Israeli assassination plot and am willing to provide full details, as well as the name of the assassins and international accounts in France and Canada through which money was exchanged.… — Candace Owens (@RealCandaceO) November 24, 2025

Κάντας Όουενς: «Οι Μακρόν πλήρωσαν για τη δολοφονία μου»

«Πριν από δύο ημέρες επικοινώνησε μαζί μου ένας υψηλόβαθμος υπάλληλος της γαλλικής κυβέρνησης. Αφού διαπίστωσα τη θέση αυτού του ατόμου και την εγγύτητά του με το γαλλικό ζευγάρι, έκρινα ότι οι πληροφορίες που μου έδωσαν είναι αρκετά αξιόπιστες για να τις μοιραστώ δημόσια, σε περίπτωση που συμβεί κάτι.

Με λίγα λόγια, αυτό το άτομο ισχυρίζεται ότι οι Μακρόν έχουν σχεδιάσει και έχουν πληρώσει για τη δολοφονία μου», έγραψε στις 22 Νοεμβρίου, η Όουενς.

«Όταν όλα ειπωθούν και το κοινό μάθει ότι ο Μακρόν φέρεται να μετέφερε 1,5 εκατομμύριο δολάρια για τη δολοφονία μου, πώς θα αντιδράσει ο κόσμος;» αναρωτήθηκε στο Χ.

Η Όουενς αναφέρει ακόμα ότι έχει ενημερώσει «άτομα» στην Ομοσπονδιακή κυβέρνηση και τον Λευκό Οίκο σχετικά με το σχέδιο δολοφονίας της από την Γαλλία και το Ισραήλ και ότι είναι πρόθυμη να παράσχει «πλήρεις λεπτομέρειες, καθώς και τα ονόματα των δολοφόνων και διεθνείς λογαριασμούς στη Γαλλία και τον Καναδά μέσω των οποίων ανταλλάχθηκαν χρήματα».