Πόλεμος στο Σουδάν: «Να αποδεχθούν την εκεχειρία και οι δύο πλευρές» λέει Αμερικανός απεσταλμένος

Ο Αμερικανός απεσταλμένος για την Αφρική Μασάντ Μπούλος κάλεσε τις δύο αντιμαχόμενες πλευρές του Σουδάν να αποδεχθούν το ειρηνευτικό σχέδιο που προτείναν οι ΗΠΑ καθώς όπως αποκάλυψε την Τρίτη καμία από τις δύο πλευρές δεν το έχει κάνει ακόμα.

«Καλούμε τις δύο πλευρές να αποδεχθούν την ανθρωπιστική εκεχειρία όπως παρουσιάστηκε χωρίς προϋποθέσεις», δήλωσε ο Μπούλος από το Αμπού Ντάμπι, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, αφού οι παραστρατιωτικοί των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ) ανακοίνωσαν μονομερή εκεχειρία τριών μηνών.

«Θα θέλαμε να αποδεχθούν το συγκεκριμένο σχέδιο που τους παρουσιάστηκε», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του ο Ανουάρ Γκάργκας, διπλωματικός σύμβουλος του προέδρου των ΗΑΕ, δήλωσε ότι το Αμπού Ντάμπι επιδοκιμάζει τις αμερικανικές προσπάθειες για να τελειώσει ο πόλεμος στο Σουδάν και καταδίκασε τις «ωμότητες» του σουδανικού στρατού και των ΔΤΥ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την προηγούμενη εβδομάδα ότι θα εργαστεί για τον τερματισμό του πολέμου στο Σουδάν, που ξέσπασε τον Απρίλιο του 2023, μετά την έκκληση για βοήθεια από τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Στο μεταξύ χθες, Δευτέρα, οι ΔΤΥ ανακοίνωσαν πως κηρύσσουν τρίμηνη μονομερή κατάπαυση του πυρός.

Από την πλευρά του ο επικεφαλής του στρατού Άμπντελ Φάταχ αλ Μπουρχάν αποδοκίμασε τη νέα διεθνή πρόταση για εκεχειρία, οι λεπτομέρειες της οποίας δεν έχουν ανακοινωθεί, χαρακτηρίζοντάς την «απαράδεκτη» και κάλεσε τους Σουδανούς που θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα τους «να πάνε αμέσως στις γραμμές του μετώπου».