Ο Μαρκ Χάμιλ δεν συμπαθεί τον Τραμπ και δεν το κρύβει - Ανέβασε εικόνα του μέσα σε τάφο

Ο Χολιγουντιανός αστέρας Μαρκ Χάμιλ δεν πολυσυμπαθεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όπως φαίνεται και από τη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media, και δείχνει τον Ντόναλντ Τραμπ μέσα σε τάφο.

Ο Λουκ Σκαϊγουώκερ της κλασικής σειράς ταινιών Star Wars, ανήρτησε την ΑΙ εικόνα του νεκρού Τραμπ, εκφράζοντας, όμως, την ευχή να ζήσει αρκετά για να τιμωρηθεί «για τα αμέτρητα εγκλήματά του».

«Πρέπει να ζήσει αρκετά για να γίνει μάρτυρας της αναπόφευκτης καταστροφικής ήττας του στις ενδιάμεσες εκλογές, να λογοδοτήσει για την άνευ προηγουμένου διαφθορά του, να κατηγορηθεί, να καταδικαστεί και να ταπεινωθεί για τα αμέτρητα εγκλήματά του. Αρκετά για να συνειδητοποιήσει ότι θα ατιμαστεί στα βιβλία της ιστορίας, για πάντα» έγραψε ειδικότερα, στο Bluesky Social.

Original text: He should live long enough to witness his inevitable devastating loss in the midterms, be held accountable for his unprecedented corruption, impeached, convicted & humiliated for his countless crimes. Long enough to realize he'll be disgraced in the history books, forevermore. — Mark Hamill (@markhamillofficial.bsky.social) 8 Μαΐου 2026 στις 12:29 π.μ.

H μακάβρια εικόνα του Τραμπ ανέγραφε ως ημερομηνία θανάτου του το 2024, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ ήταν περιτριγυρισμένος από μαργαρίτες.

«Είσαι άρρωστος» απαντά ο Λευκός Οίκος

Η απάντηση του Λευκού Οίκου ήρθε άμεσα και χαρακτήρισε «άρρωστο» τον ηθοποιό.

«Είναι ένα άρρωστο άτομο» επεσήμανε ο Λευκός Οίκος, μέσω του X.

«Αυτοί οι ακραίοι Αριστεροί δεν μπορούν να αντισταθούν. Αυτού τους είδους η ρητορική είναι ακριβώς αυτό που έχει εμπνεύσει τις απόπειρες δολοφονίας κατά του προέδρου μας» σχολίασε, επίσης, στην πλατφόρμα.

.@MarkHamill is one sick individual.



These Radical Left lunatics just can’t help themselves.



This kind of rhetoric is exactly what has inspired three assassination attempts in two years against our President. pic.twitter.com/daJqcyssm7 — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 7, 2026