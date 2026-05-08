Τραμπ : «Τους εξολοθρεύσαμε – Σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός»

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι η κατάπαυση του πυρός των ΗΠΑ με το Ιράν παραμένει σε ισχύ, παρά τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον τριών αμερικανικών αντιτορπιλικών και τα αμερικανικά πλήγματα αντιποίνων χθες Πέμπτη.

«Έπαιξαν μαζί μας σήμερα. Τους εξολοθρεύσαμε. Έπαιξαν. Το θεωρώ κάτι ασήμαντο», είπε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους.

Οι ανταλλαγές πυρών ανακοινώθηκαν καθώς η Ουάσιγκτον λέει πως αναμένει ακόμη την απάντηση της Τεχεράνης - μέσω Ισλαμαμπάντ - στην πιο πρόσφατη πρότασή της για να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Νωρίτερα, σε ανάρτησή του, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι η αμερικανική αντίδραση θα είναι ακόμη πιο σφοδρή στο μέλλον, εάν η χώρα δεν προχωρήσει σε συμφωνία.

«Τρία αμερικανικά αντιτορπιλικά παγκόσμιας κλάσης μόλις πέρασαν με απόλυτη επιτυχία από τα Στενά του Ορμούζ, ενώ βρισκόντουσαν υπό πυρά. Δεν υπήρξε καμία ζημιά στα τρία αντιτορπιλικά, αλλά προκαλέσαμε μεγάλες ζημιές στους ιρανούς επιτιθέμενους. Αυτοί καταστράφηκαν ολοσχερώς, μαζί με πολλά μικρά σκάφη που χρησιμοποιούν για να αντικαταστήσουν το πλήρως αποκεφαλισμένο ναυτικό τους. Αυτά τα σκάφη βυθίστηκαν γρήγορα και αποτελεσματικά στη θάλασσα.

Πύραυλοι εκτοξεύτηκαν προς τα αντιτορπιλικά μας και καταρρίφθηκαν εύκολα. Το ίδιο συνέβη και με τα drones, τα οποία καταστράφηκαν στον αέρα και έπεσαν όμορφα στην επιφάνεια του ωκεανού, σαν πεταλούδες που πέφτουν στον τάφο τους! Μια κανονική χώρα θα είχε επιτρέψει στα αντιτορπιλικά να περάσουν, αλλά το Ιράν δεν είναι κανονική χώρα.

Ηγείται από ΨΥΧΑΣΘΕΝΕΙΣ, και αν είχαν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν πυρηνικό όπλο, θα το έκαναν χωρίς δεύτερη σκέψη – αλλά δεν θα έχουν ποτέ αυτήν την ευκαιρία και, όπως τους νικήσαμε σήμερα, θα τους νικήσουμε πολύ πιο σφοδρά και πιο βίαια στο μέλλον, αν δεν υπογράψουν τη συμφωνία ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΥΝΤΟΜΑ!

Τα τρία αντιτορπιλικά μας, με τα υπέροχα πληρώματά τους, θα επανενωθούν τώρα με τη ναυτική μας μπλόκα, η οποία είναι πραγματικά ένα "τείχος από ατσάλι"».