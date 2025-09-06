Ο «Μαρκ Ζούκερμπεργκ» μηνύει το Facebook για τη συνωνυμία του

Σε δικαστικές κινήσεις εναντίον του Facebook προχωράει ένας Αμερικανός δικηγόρος με το ίδιο όνομα με τον ιδρυτή του μέσου κοινωνικής δικτύωσης, Μαρκ Ζούκερμπεργκ, υποστηρίζοντας μεταξύ άλλων πως ο λογαριασμός του αναστέλλεται συνεχώς, με την κατηγορία ότι «προσποιείται» έναν διάσημο.

Σύμφωνα με το BBC, ο Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ δηλώνει ότι ο λογαριασμός του έχει απενεργοποιηθεί πέντε φορές τα τελευταία οκτώ χρόνια, γεγονός που του έχει κοστίσει χιλιάδες δολάρια σε χαμένες επαγγελματικές ευκαιρίες.

Ο δικηγόρος από την Ιντιάνα των ΗΠΑ σημειώνει στη μήνυσή του ότι ασκεί τη δικηγορία εδώ και 38 χρόνια — από τότε που ο Μαρκ Ε. Ζούκερμπεργκ, σήμερα ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο, ήταν ακόμη μικρό παιδί.

Μαρκ Ζούκερμπεργκ: Τι δηλώνει η Meta

Η Meta δήλωσε ότι έχει επαναφέρει τον λογαριασμό του δικηγόρου και λαμβάνει μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το σφάλμα. «Δεν είναι αστείο», τόνισε ο κ. Ζούκερμπεργκ μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο WTHR της Ιντιανάπολις. «Όχι όταν μου παίρνουν τα χρήματα».

Η αγωγή, που κατατέθηκε στο Ανώτερο Δικαστήριο της κομητείας Μάριον, υποστηρίζει ότι η μητρική εταιρεία του Facebook, Meta, παραβίασε τη σύμβαση, καθώς ο ίδιος είχε πληρώσει 11.000 δολάρια για διαφημίσεις που αφαιρέθηκαν αδικαιολόγητα.

«Είναι σαν να αγοράζεις έναν διαφημιστικό πίνακα στον αυτοκινητόδρομο, να πληρώνεις τους ιδιοκτήτες και μετά να έρχονται και να τον σκεπάζουν με μια τεράστια κουβέρτα, ώστε να μην επωφελείσαι από αυτό για το οποίο πλήρωσες» είπε στο WTHR, με έναν δικό του γλαφυρό τρόπο.

Σύμφωνα με τα email που μοιράστηκε με τα τοπικά μέσα, το Facebook τον κατηγορούσε ότι δεν χρησιμοποιούσε το πραγματικό του όνομα. Ο ίδιος δήλωσε ότι έχει καταθέσει την ταυτότητά του, τις πιστωτικές του κάρτες και πολλαπλές φωτογραφίες του προσώπου του για να αποδείξει ποιος είναι.

«Εγώ είμαι ο Μαρκ Στίβεν. Κι εκείνος είναι ο Μαρκ Έλιοτ» είπε χαρακτηριστικά. Ο λογαριασμός του έκλεισε τον Μάιο και αποκαταστάθηκε μόνον αφότου κατέθεσε τη μήνυση.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία ανέφερε ότι «επανέφερε τον λογαριασμό του Μαρκ Σ. Ζούκερμπεργκ, αφού διαπιστώθηκε ότι είχε απενεργοποιηθεί εκ παραδρομής».

«Εκτιμούμε την υπομονή του κ. Ζούκερμπεργκ και εργαζόμαστε ώστε να αποτρέψουμε παρόμοια περιστατικά στο μέλλον», πρόσθεσε η Meta.

Ο Μαρκ Στίβεν Ζούκερμπεργκ, που ειδικεύεται σε υποθέσεις πτωχεύσεων, έχει δημιουργήσει ιστοσελίδα για να καταγράφει τα ευτράπελα που προκύπτουν λόγω του ονόματός του — μεταξύ αυτών και η φορά που βρέθηκε άθελά του εναγόμενος από την Πολιτεία της Ουάσινγκτον για κατάχρηση.

