Ο Μασκ «φρενάρει» τα σχέδιά του για δημιουργία πολιτικού κόμματος

Ο Έλον Μασκ πατάει σιωπηλά... «φρένο» στα σχέδια για ίδρυση ενός τρίτου πολιτικού κόμματος στις ΗΠΑ και δήλωσε σε συμμάχους του ότι θέλει να επικεντρωθεί στις εταιρείες του και πως είναι απρόθυμος να αποξενώσει ισχυρούς Ρεπουμπλικάνους, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Ο Έλον Μασκ εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει ορισμένους από τους τεράστιους οικονομικούς του πόρους για να υποστηρίξει τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς, εάν αποφασίσει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος το 2028, ανέφερε η εφημερίδα, επικαλούμενη άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο Μασκ ξεκίνησε το κίνημά του «America Party» στις αρχές Ιουλίου, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε το αυτοαποκαλούμενο «μεγάλο, όμορφο» νομοσχέδιο για φορολογικές περικοπές και δαπάνες. Ο Μασκ είχε αντιταχθεί σθεναρά στο νομοσχέδιο και είχε ασκήσει πιέσεις κατά του.

«Σήμερα, το Αμερικανικό Κόμμα σχηματίζεται για να σας δώσει πίσω την ελευθερία σας», έγραψε σε μια ανάρτηση στο X μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου. «Με αναλογία 2 προς 1, θέλετε ένα νέο πολιτικό κόμμα και θα το έχετε», είχε πει.

Το Reuters, που αναδημοσίευσε το δημοσίευμα της Wall Street Journal, δεν μπόρεσε να επαληθεύσει άμεσα το περιεχόμενο του ρεπορτάζ της εφημερίδας. Η Tesla και ο Λευκός Οίκος δεν απάντησαν αμέσως σε αίτημα του Reuters για σχολιασμό.