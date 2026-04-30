Ο Μερτς συνεχίζει την κριτική στον πόλεμο στο Ιράν και ο Τραμπ τις απειλές

Παρά την έντονη αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επανέλαβε απόψε την κριτική του για τον πόλεμο στο Ιράν. Στο ίδιο πνεύμα τοποθετήθηκε και ο αντικαγκελάριος Λαρς Κλινγκμπάιλ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ υπερασπίστηκε τον καγκελάριο έναντι του Αμερικανού προέδρου.

«Ο πόλεμος είχε ανυπολόγιστες επιπτώσεις στον ενεργειακό μας εφοδιασμό και στην οικονομική μας ανθεκτικότητα. Ζητώ επομένως αυτή σύγκρουση να διευθετηθεί», δήλωσε ο κ. Μερτς. Νωρίτερα ο καγκελάριος είχε απορρίψει την εικασία ότι η σχέση του με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται σε άσχημο σημείο, τονίζοντας: «Η προσωπική σχέση μεταξύ εμού και του Αμερικανού προέδρου παραμένει, κατά την άποψή μου, καλή. Απλώς είχα από την αρχή επιφυλάξεις σχετικά με το τι θα προκαλούσε ο πόλεμος στο Ιράν και τις εξέφρασα».

Ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ περιέγραψε τον πόλεμο στο Ιράν ως «ανεύθυνο» και ανέφερε ότι το «παγκόσμιο σοκ» στις τιμές ενέργειας είχε ως άμεση συνέπεια την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης και της Γερμανίας. Όπως είπε, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να αναθεωρήσει κατά 50% τις προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη κατά το τρέχον και το προσεχές έτος. «Αυτός ο πόλεμος δεν είναι δικός μας, αλλά αισθανόμαστε τις τεράστιες επιπτώσεις του», δήλωσε ο κ. Κλινγκμπάιλ, αιτιολογώντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση ενόψει της κατάρτισης του νέου προϋπολογισμού.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ απάντησε από την πλευρά του στην κριτική του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Φρίντριχ Μερτς, λέγοντας ότι επρόκειτο για «μεμονωμένο σχόλιο» του Αμερικανού προέδρου στην τρέχουσα συζήτηση. Ταυτόχρονα, ο κ. Βάντεφουλ υπογράμμισε ότι ο καγκελάριος «είχε προειδοποιήσει με σαφήνεια το Ιράν να μην αντιδράσει υπερβολικά σε αυτή την κατάσταση», ζητώντας από την Τεχεράνη να αναγνωρίσει ότι είναι εφικτή μια συμφωνία. «Όποιος το παρακάνει με τις απαιτήσεις στις διαπραγματεύσεις, διακινδυνεύει μια νέα κλιμάκωση. Αυτό ήταν το μήνυμα που ήθελε να στείλει ο καγκελάριος και ήταν απολύτως σωστό», πρόσθεσε ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών.

Λίγες ώρες αργότερα, ωστόσο, ο Τραμπ αποκάλυψε ότι εξετάζεται η «μείωση» της παρουσίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο έδαφος της Γερμανίας, μετά τις αντεγκλήσεις του προέδρου των ΗΠΑ με τον Φρίντριχ Μερτς, εξαιτίας αιχμηρών σχολίων του γερμανού καγκελάριου όσον αφορά τον αμερικανοϊσραηλινό πόλεμο εναντίον του Ιράν.

«Οι ΗΠΑ μελετούν και εξετάζουν την πιθανότητα μείωσης των στρατιωτικών στη Γερμανία και θα ληφθεί πολύ σύντομα απόφαση», ανέφερε ο αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.