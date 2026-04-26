Ο Μιχάλης Ιγνατίου για την ένοπλη εισβολή στο δείπνο των ανταποκριτών: «Ήταν έντρομοι, φωνές και κλάματα»

Ανάμεσα στους ανταποκριτές στην αίθουσα που πραγματοποιούνταν το δείπνο του Λευκού Οίκου προς τιμήν τους βρισκόταν και ο Έλληνας δημοσιογράφος Μιχάλης Ιγνατίου. «Ήταν τρομακτικό, όλα έγιναν τόσο γρήγορα» περιέγραψε για τις στιγμές που διαδραματίστηκαν μετά τους πυροβολισμούς.

«Αν προλάβαινε και έμπαινε στην αίθουσα, ήταν τόσο πυκνό το ακροατήριο θα έτρωγε με την πρώτη ριπή 200 άτομα», ανέφερε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στις ΗΠΑ.

«Φώναζαν "όλοι κάτω από τα τραπέζια". Σε δευτερόλεπτα έγιναν όλα αυτά. Πήγα από τους τελευταίους κάτω από το τραπέζι. Κοιτάζω τους υπόλοιπους της παρέας και ήταν έντρομοι. Σκεφτόμουν μήπως είναι και η δική μου φάτσα έτσι;.

Με το που σήκωσα το κινητό ο αστυνομικός που ήταν δίπλα μας παραλίγο να μου σπάσει το χέρι για να με αποτρέψει. Υπήρχε ανησυχία γιατί δεν ξέραμε τι γινόταν έξω. Υπήρχαν φωνές και κλάματα από άνδρες και γυναίκες. Ήταν λογικό. Δεν περιμένεις ότι θα είσαι με τον πρόεδρο της Αμερικής σε μια αίθουσα και δεν θα είσαι ασφαλής», ανέφερε στιγμές μετά την ένοπλη επίθεση στη δεξίωση στην Ουάσινγκτον.

Αρχικά, σύμφωνα με τα λεγόμενά του δεν έγινε αμέσως αντιληπτό ότι επρόκειτο για πυροβολισμούς. «Ακούστηκαν στην αίθουσα πυροβολισμοί αλλά δεν νομίζαμε ότι ήταν πυροβολισμοί», ενώ περιέγραψε πως οι μυστικοί πράκτορες εισέβαλαν στην αίθουσα ορμώντας προς τον Ντ. Τραμπ για να τον προστατεύσουν.

«Όταν μας έβαλαν κάτω από τα τραπέζια, είδα τα πρόσωπά τους, κιτρίνισαν», ανέφερε ενδεικτικά ο Μ. Ιγνατίου και πρόσθεσε ότι την ίδια ώρα έξω από το ξενοδοχείο που πραγματοποιούνταν το δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου βρίσκονταν διαδηλωτές που φώναζαν υπέρ του Ιράν και της Παλαιστίνης.