Ο Μιλέι από το Νταβός σε «σταυροφορία» κατά του σοσιαλισμού: «Η Αμερική θα ξανασώσει τη Δύση»

Ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι, βασικός σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ στη Λατινική Αμερική, κατήγγειλε τον σοσιαλισμό στην ομιλία του στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ στο Νταβός, δηλώνοντας ότι «η Αμερική θα είναι ο φάρος που θα φωτίσει ξανά όλη τη Δύση».

«Ο κόσμος αρχίζει να αφυπνίζεται. Η καλύτερη απόδειξη αυτού είναι αυτό που συμβαίνει στην Αμερική με την αναγέννηση των ιδεωδών της ελευθερίας. Γι’ αυτό η Αμερική θα είναι ο φάρος που θα φωτίσει ξανά όλη τη Δύση», δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος της Αργεντινής σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Μιλέι πήρε τον λόγο μετά τον Ντόναλντ Τραμπ ο οποίος, στην ομιλία του, έπλεξε το εγκώμιο της μεταβατικής κυβέρνησης της Βενεζουέλας και προέβλεψε ότι η χώρα θα «τα πάει εξαιρετικά καλά» μετά την επίθεση που ανέτρεψε τον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο.

«Ο σοσιαλισμός τελειώνει πάντα άσχημα», επέμεινε ο Μιλέι, αναφερόμενος στις «σημαντικές ζημιές» που προκλήθηκαν στη Βενεζουέλα με «την εγκαθίδρυση μιας αιματηρής ναρκοδικτατορίας, της οποίας τα τρομοκρατικά πλοκάμια εξαπλώνονται σε όλη την ήπειρό μας».

Την Πέμπτη, ο πρόεδρος της Αργεντινής θα συμμετάσχει στην τελετή υπογραφής του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο δημιουργήθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ αρχικά για να επιβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, αλλά του οποίου το καταστατικό δεν φαίνεται να περιορίζει το πεδίο δράσης του στο παλαιστινιακό έδαφος.

Ο Μιλέι επιδίωξε να «αποδείξει» ότι ο «καπιταλισμός της αγοράς» είναι «δίκαιος» και «αποτελεσματικός» και να τονίσει την ανάγκη μικρότερης παρέμβασης των κρατών στην οικονομία. «Οι πολιτικοί πρέπει να σταματήσουν να παρενοχλούν αυτούς που εργάζονται για έναν καλύτερο κόσμο», δήλωσε.