Ο μοναδικός κληρονόμος της περιουσίας του Valentino – Τι προβλέπει η διαθήκη του

Στο Λιχτενστάιν φαίνεται πως βρίσκεται η απάντηση στο μυστήριο που περιέβαλλε τη διαθήκη του διάσημου Ιταλού σχεδιαστή μόδας Valentino και τη διαδοχή της τεράστιας περιουσίας του.

Γιοτ, πολυτελείς κατοικίες, πολύτιμα έργα τέχνης –μεταξύ των οποίων δημιουργίες των Πάμπλο Πικάσο και Άντι Γουόρχολ–, ένα ιστορικό κάστρο στη Γαλλία, επενδύσεις, συμμετοχές σε επιχειρήσεις και σημαντικά χρηματικά ποσά σε τραπεζικούς λογαριασμούς του εξωτερικού πέρασαν τελικά σε έναν και μοναδικό κληρονόμο.

Μετά τον θάνατο του Valentino, στις 19 Ιανουαρίου 2026, σε ηλικία 93 ετών, η τύχη της περιουσίας του παρέμενε άγνωστη, καθώς ο σχεδιαστής δεν είχε νόμιμους κληρονόμους. Αυτό του επέτρεπε να διαθέσει την περιουσία του όπως ο ίδιος επιθυμούσε, χωρίς τους περιορισμούς που προβλέπει ο νόμος για τους εξ αδιαθέτου κληρονόμους.

Σύμφωνα με έρευνα της ιταλικής εφημερίδας Corriere della Sera, ο Valentino είχε συντάξει και παραδώσει τη διαθήκη του στις 29 Μαρτίου 2023 στον Ελβετό συμβολαιογράφο Ρολφ Σνάιντερ στο Γκστάαντ. Για τον λόγο αυτό, η διαδικασία της κληρονομικής διαδοχής διενεργείται βάσει του ελβετικού δικαίου.

Τα επίσημα έγγραφα εκτέλεσης της διαθήκης αποκάλυψαν ότι μοναδικός κληρονόμος ορίστηκε το ίδρυμα «Valentino Garavani – Giancarlo Giammetti Foundation», με έδρα τη Βαντούζ του Λιχτενστάιν.

Το ίδρυμα στεγάζεται στα γραφεία της δικηγορικής και διαχειριστικής εταιρείας Marxer, στην οδό Heiligkreuz 6. Μέχρι σήμερα ήταν ευρύτερα γνωστή η ομώνυμη φιλανθρωπική οργάνωση στη Ρώμη, ενώ το ίδρυμα του Λιχτενστάιν λειτουργούσε μακριά από τη δημοσιότητα.

Η διαθήκη κατατέθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026 στην Ιταλία, δύο ημέρες μετά τον θάνατο του σχεδιαστή και λίγο πριν από την κηδεία του. Η διαδικασία υλοποίησής της ξεκίνησε επίσημα στις 15 Απριλίου, όταν το ίδρυμα αποδέχθηκε ρητά την κληρονομιά.

Ήδη σημαντικά περιουσιακά στοιχεία έχουν μεταβιβαστεί στο όνομα του ιδρύματος, μεταξύ των οποίων η ιστορική βίλα του Valentino στην Αππία με τα 30 δωμάτια, το υπερπολυτελές γιοτ Tm Blue One μήκους 46 μέτρων, καθώς και δραστηριότητες της ιταλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Valentino-Giammetti. Η διαδικασία μεταβίβασης, ωστόσο, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Τα έγγραφα της διαθήκης αναφέρουν ότι, πέρα από τον μοναδικό κληρονόμο, προβλέπονται και επιμέρους κληροδοτήματα. Ωστόσο, δεν αποκαλύπτονται τα πρόσωπα που θα λάβουν συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία.

Η επιλογή ενός και μόνο κληρονόμου εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στη διατήρηση της ενότητας της περιουσίας και στη διασφάλιση της μακροχρόνιας διαχείρισης της κληρονομιάς του διάσημου σχεδιαστή.

Παράλληλα, θεωρείται πιθανό ότι μέσω του ιδρύματος θα διατεθούν χρήματα, έργα τέχνης, δικαιώματα χρήσης ακινήτων και άλλα περιουσιακά στοιχεία σε ανθρώπους που σημάδεψαν τη ζωή του Valentino ή σε οργανισμούς που θα συμβάλουν στη διατήρηση της καλλιτεχνικής του παρακαταθήκης.

Μεταξύ των πιθανών δικαιούχων φέρονται να είναι ο σύντροφός του, Βέρνον Μπρους Χόεκσεμα, ο επί δεκαετίες συνεργάτης και στενός φίλος του Τζανκάρλο Τζιαμετί, ο ανιψιός του Πιέρο Βιλάνι, καθώς και η οικογένεια του Βραζιλιάνου Κάρλος Σόουζα με τους γιους του, Σον και Άντονι. Σύμφωνα με πληροφορίες, στους αποδέκτες κληροδοτημάτων ενδέχεται να περιλαμβάνονται και πρόσωπα που συνδέονται με το ίδρυμα της Βαντούζ.