Πέθανε ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Valentino σε ηλικία 93 ετών

Πέθανε σε ηλικία 93 ετών ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας Valentino όπως ανακοίνωσε το Ίδρυμά του “Fondazione Valentino Garabani e Giancarlo Giammetti.

«Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι έφυγε από τη ζωή σήμερα στην κατοικία του στη Ρώμη, περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα», ανέφερε το ίδρυμα σε ανάρτησή του στο Instagram.

Η σορός του θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ η κηδεία θα τελεστεί στη Ρώμη την Παρασκευή στις 11 π.μ. (10:00 GMT), πρόσθεσε.

Το κόκκινο του Valentino και οι διάσημες που έντυσε

Ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους couturiers του 20ού αιώνα. Γεννήθηκε το 1932 στην πόλη Voghera της βόρειας Ιταλίας και έγινε γνωστός παγκοσμίως με το μικρό του όνομα και τις δημιουργίες του.

Ίδρυσε την εταιρεία που έφερε το όνομά του το 1959. Για το επόμενο μισό αιώνα όχι μόνο έντυνε έναν κόσμο ισχυρών και επιφανών προσώπων, αλλά έγινε και ισότιμός τους, με τα δικά του παλάτια, τη δική του "αυλή" και τη χαρακτηριστική του απόχρωση του κόκκινου που αγάπησε η αγορά της μόδας, γνωστό ως «Valentino red».

Το 1960 γνώρισε τον μακροχρόνιο επιχειρηματικό του συνεργάτη -και για 12 χρόνια ρομαντικό σύντροφο- Giancarlo Giammetti, τότε έναν νεαρό φοιτητή αρχιτεκτονικής. Μαζί, οι δύο μετέτρεψαν την Valentino SpA σε μια διεθνώς αναγνωρισμένη μάρκα.

Μία από τις πρώτες διάσημες πελάτισσες του Valentino ήταν η ηθοποιός Ελίζαμπεθ Τέιλορ, την οποία γνώρισε ενώ γύριζε την «Κλεοπάτρα» στη Ρώμη στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Ανάμεσα στις διάσημες γυναίκες που έντυσε ήταν οι Begum Aga Khan, η βασίλισσα Paola του Βελγίου, οι ηθοποιοί Όντρεϊ Χέπμπορν, Τζόαν Κόλινς, καθώς και η Τζάκι Κένεντι, η οποία μάλιστα φόρεσε ένα φόρεμα Valentino στον γάμο της με τον Έλληνα εφοπλιστή Αριστοτέλη Ωνάση το 1968.

Ο Valentino πέρασε μεγάλο μέρος της δεκαετίας του 1970 στη Νέα Υόρκη, περιτριγυρισμένος από έναν ευρύ κύκλο φίλων, ανάμεσά τους ο καλλιτέχνης Andy Warhol και η αρχισυντάκτρια της Vogue Diana Vreeland. Τη δεκαετία του 1990 έγινε αγαπημένος των supermodels της εποχής, όπως οι Κλόντια Σίφερ και η Ναόμι Κάμπελ.

Οι δημιουργίες του προτιμήθηκαν συχνά και σε σημαντικές εμφανίσεις στα κόκκινα χαλιά από την Τζέιν Φόντα, τη Τζούλια Ρόμπερτς, τη Τζένιφερ Λόπεζ, την Κέιτ Μπλάνσετ, την Άν Χάθαγουεϊ και άλλες.