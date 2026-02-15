Ο μοναδικός υποβρύχιος κυκλικός κόμβος στον κόσμο βρίσκεται σε αυτό το σημείο και έχει τεράστιο μήκος

Πολλοί λίγοι ίσως είναι αυτοί που ξέρουν ότι υπάρχουν υποβρύχιοι θαλάσσιοι κόμβοι. Από μόνο του αυτό, είναι αρκετά εντυπωσιακό, όμως ακόμα περισσότερο συγκλονίζει το γεγονός ότι, στην Ευρώπη, υπάρχει ένας τέτοιος κόμβος ο οποίος βρίσκεται μέσα σε μια τεράστια σήραγγα, που εξυπηρετεί χιλιάδες ταξιδιώτες.

Ο λόγος, για τον κόσμο στα Νησιά Φερόε, μόλις δύο ώρες πτήσης από το Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κυκλικός κόμβος βρίσκεται εντός της σήραγγας Eysturoy, η οποία άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2020 και έχει μειώσει δραματικά τους χρόνους ταξιδιού μεταξύ των διαφόρων νησιών του αρχιπελάγους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, τα Νησιά Φερόε, βρίσκονται περίπου στα μισά της διαδρομής μεταξύ Σκωτίας και Ισλανδίας και αποτελούν μέρος του Βασιλείου της Δανίας, αν και είναι αυτοδιοικούμενα από το 1948. Η τοποθεσία των νησιών σημαίνει ότι ο απρόβλεπτος καιρός μπορεί να δημιουργήσει δυσκολίες στους ταξιδιώτες, και αυτό οδήγησε στη δημιουργία ενός εκτεταμένου συστήματος σηράγγων - 17 στην ξηρά και τέσσερις κάτω από τη θάλασσα, με το βαθύτερο τμήμα να φτάνει τα 187 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Νησιά Φερόε: Το εντυπωσιακό θέαμα που θα αντικρίσει κανείς μέσα στον υποθαλάσσιο κόμβο

Η σήραγγα Eysturoy, μήκους 6,9 μιλίων, και ο κυκλικός κόμβος της πιστεύεται ότι έχουν μειώσει τον χρόνο ταξιδιού από την πρωτεύουσα, Τόρσχαβν, στο χωριό Ρούναβικ από μία ώρα και 14 λεπτά σε μόλις 16 λεπτά.

Τα Νησιά Φερόε αποτελούνται από 17 κατοικημένα νησιά μαζί με πολλά μικρότερα νησάκια και υφάλους. Συζητώντας το δίκτυο σηράγγων, η Súsanna Sørensen, διευθύντρια μάρκετινγκ της Visit Faroe Islands, δήλωσε: «Παρόλο που είμαστε 18 νησιά, συχνά αστειευόμαστε ότι αψηφούμε το γεγονός ότι είμαστε νησιά (χάρη στις σήραγγες).»

Ενώ η οδήγηση μέσα από μια υποθαλάσσια σήραγγα στον Βόρειο Ατλαντικό μπορεί να φαίνεται τρομακτική, οι σήραγγες κατασκευάστηκαν με ακριβώς αυτό το μέλημα κατά νου.

Ο Teitur Samuelsen, διευθύνων σύμβουλος της Eystur-og Sandoyartunlar, της εταιρείας που λειτουργεί τις σήραγγες, δήλωσε: «Οι σήραγγες έχουν σχεδιαστεί από τους κορυφαίους μηχανικούς και γεωλόγους στον κόσμο, επομένως η ασφάλεια όσον αφορά τον Ατλαντικό από πάνω δεν αποτελεί πρόβλημα».

Σύμφωνα με το CNN, η σήραγγα Eysturoy είναι «μαγική» για να την διασχίσει κανείς με το αυτοκίνητο, με τον κυκλικό κόμβο να αποδεικνύεται τόσο εντυπωσιακός που τα χρώματά του έχουν παρομοιαστεί με το Βόρειο Σέλας ή ακόμα και με μέδουσες.

Σήραγγα Eysturoy | Shutterstock