Ο Μπαϊρού στο «καναβάτσο» ενόψει ψήφου εμπιστοσύνης: Ξημερώνει ολέθρια ημέρα για τη Γαλλία

Η Γαλλία των επαναστάσεων βρίσκεται για ακόμα μία φορά σε ένα πολιτικό σταυροδρόμι, καθώς ούτε και οι πιο απελπισμένες μηχανεύσεις του Εμανουέλ Μακρόν δεν φαίνονται αρκετές για να κρατήσουν ζωντανό το ασθμαίνον καθεστώς.

Επερχόμενη πολιτική κρίση με «ολέθριες συνέπειες» για τη γαλλική οικονομία συνιστά πλέον μετά βίας σενάριο και περνά απειλητικά στη σφαίρα της πραγματικότητας, καθώς η ψηφοφορία που αναμένεται το βράδυ (8/9) για παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση Μπαϊρού θα τον καθαιρέσει.

Ο κοινοβουλευτικός συνασπισμός, που υποστηρίζει τον Εμανουέλ Μακρόν, δεν έχει την πλειοψηφία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, από την άκρα δεξιά μέχρι την άκρα αριστερά, έχουν προειδοποιήσει πως θα καταψηφίσουν.

Γαλλία: Δύει ο Μπαϊρού, ανατέλλει η αβεβαιότητα

Η προδιαγεγραμμένη απάντηση των 577 βουλευτών θέτει τον Εμανουέλ Μακρόν ενώπιον του διλήμματος να διατηρήσει ή να διαλύσει την Εθνοσυνέλευση, αναφέρει η ΕΡΤ.

Ο Γάλλος πρόεδρος θα αντιμετωπίσει μόνο δύσκολες επιλογές: να προκηρύξει νέες εκλογές για να προσπαθήσει να αποκαταστήσει την πλειοψηφία, να διορίσει έναν ακόμη νέο πρωθυπουργό με την ελπίδα ότι θα πετύχουν εκεί που οι προηγούμενοι τέσσερις απέτυχαν, ή ακόμα και να παραιτηθεί ο ίδιος, κάτι που έχει επανειλημμένα αποκλείσει παρά τις αυξανόμενες πιέσεις.

Στις 15:00 (τοπική ώρα, 16:00 ώρα Ελλάδας), ο Φρανσουά Μπαϊρού, ο 74χρονος πολιτικός βετεράνος που ανέλαβε το πρωθυπουργικό αξίωμα τον περασμένο Δεκέμβριο, θα ανέβει στο βήμα του κοινοβουλίου για να αναλάβει την ευθύνη της κυβέρνησής του για τον προϋπολογισμό λιτότητας, που έχει στόχο να περιορίσει το χρέος της χώρας, το οποίο βρίσκεται στο 114% του ΑΕΠ.

Στη διάρκεια της ψηφοφορίας που θα διεξαχθεί το βράδυ, η κυβέρνηση του Φρανσουά Μπαϊρού, του τέταρτου πρωθυπουργού που διόρισε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την επανεκλογή του το 2022 και δεύτερου από τότε που διέλυσε την Εθνοσυνέλευση τον Ιούνιο 2024, θα πέσει.

«Οι πολιτικοί σχηματισμοί βρίσκονται σε ανοικτό εμφύλιο πόλεμο μεταξύ τους και βγαίνουν για να ρίξουν την κυβέρνηση», τόνισε ο Μπαϊρού, μιλώντας στο ιντερνετικό μέσο ενημέρωσης Brut.

Η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία της ΕΕ, αντιμετωπίζει την πιθανότητα να έχει τον πέμπτο πρωθυπουργό της σε λιγότερο από δύο χρόνια, καθώς ο Μπαϊρού προκήρυξε την απροσδόκητη ψήφο εμπιστοσύνης τον περασμένο μήνα, ελπίζοντας να περάσει το εξαιρετικά αμφιλεγόμενο οικονομικό πακέτο.

«Τιμωρεί για άλλη μια φορά τις πιο ευάλωτες οικογένειες της εργατικής τάξης και τους απλούς εργαζόμενους», καταλογίζει το Σοσιαλιστικό Κόμμα που αναμένεται να ενώσει τις δυνάμεις του ακόμη και με τον ακροδεξιό Εθνικό Συναγερμό για να αντιταχθεί στον πρωθυπουργό.