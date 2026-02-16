Ο Μπαράκ Ομπάμα πιστεύει ότι υπάρχουν εξωγήινοι - «Είναι αληθινοί, αλλά εγώ δεν τους έχω δει»

Ο Μπαράκ Ομπάμα άνοιξε - γι’ ακόμα μια φορά - έναν κύκλο συζητήσεων σχετικά με το αν υπάρχουν ή όχι εξωγήινοι στην Ελλάδα. Σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο podcast του youtuber Μπράιαν Τάιλερ Κόεν, ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε μια δήλωση που έγινε viral: «Οι εξωγήινοι είναι αληθινοί, αλλά δεν τους έχω δει». Μετά από αυτό, το κύμα σχολίων και συζητήσεων που άνοιξε ήταν τεράστιο.

Ο Μπαράκ Ομπάμα εξήγησε, ότι δεν υπάρχουν εξωγήινοι που φυλάσσονται σε Area 51 ή σε οποιαδήποτε μυστική υπόγεια εγκατάσταση, εκτός αν έχει στηθεί μια τόσο μεγάλη συνωμοσία, που ακόμα και ο πρόεδρος δεν την γνωρίζει. Μάλιστα, αποκάλυψε με μια δόση χιούμορ, πως η πρώτη ερώτηση που του έκαναν, όταν έγινε Πρόεδρος ήταν: «Πού είναι οι εξωγήινοι;», κάτι που τράβηξε αμέσως την προσοχή του κοινού.

