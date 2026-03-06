Ο «νέος συνασπισμός» των Κούρδων: Πόσο πιθανή είναι μια στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν με «ευλογίες» Τραμπ

Χιλιάδες σκληραγωγημένοι Κούρδοι στο βόρειο Ιράκ προετοιμάζονται για μια πιθανή διασυνοριακή στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν με την υποστήριξη των ΗΠΑ, σύμφωνα με δημοσίευμα του AP.

Οι τρεις αξιωματούχοι που επικαλείται το μέσο, δήλωσαν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και οι επικεφαλής των δύο κύριων κουρδικών κομμάτων στο Ιράκ συζήτησαν την κατάσταση την Κυριακή.

Η προσθήκη ένοπλων Κούρδων τώρα, καθώς το Ισραήλ και οι ΗΠΑ συνεχίζουν να χτυπούν το Ιράν, θα αποτελούσε σημαντική πρόκληση για την ιρανική άμυνα, αλλά θα έθετε επίσης τον κίνδυνο να σύρει το Ιράκ - όπου ορισμένες από τις ιρανικές κουρδικές ομάδες έχουν βάσεις - βαθύτερα στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Αξίζει να αποσαφηνιστεί ότι, οι Κούρδοι είναι από τις μεγαλύτερες εθνοτικές ομάδες χωρίς κράτος στον κόσμο, με περίπου 30 εκατομμύρια να ζουν ως μειονότητες στην Τουρκία, το Ιράκ, το Ιράν και τη Συρία. Μιλούν τη δική τους γλώσσα, με αρκετές διαλέκτους, και οι περισσότεροι είναι Σουνίτες Μουσουλμάνοι.

Αν και οι Κούρδοι δεν είχαν ποτέ δικό τους κράτος, κυβερνούν μια ημιαυτόνομη περιοχή στο βόρειο Ιράκ και για χρόνια κυβερνούσαν de facto μεγάλο μέρος της βορειοανατολικής Συρίας. Πολλοί έχουν διεξάγει εξεγέρσεις επιδιώκοντας να ιδρύσουν το δικό τους έθνος που ονομάζεται Κουρδιστάν.

Τα 9 εκατομμύρια Κούρδοι στο Ιράν ζουν κυρίως σε μια έκταση γης κατά μήκος των δυτικών συνόρων της χώρας με το Ιράκ και την Τουρκία. Έχουν μακρά ιστορία παραπόνων και εξεγέρσεων τόσο κατά της σημερινής Ισλαμικής Δημοκρατίας όσο και κατά της μοναρχίας που προηγήθηκε αυτής.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Νέος συνασπισμός των Κούρδων

Αρκετές κουρδικές αντιπολιτευτικές ομάδες έχουν πάρει τα όπλα εναντίον των ιρανικών αρχών όλα αυτά τα χρόνια.

Κατά την προετοιμασία για τον τρέχοντα πόλεμο, πέντε ιρανικές κουρδικές ομάδες σχημάτισαν έναν συνασπισμό αφιερωμένο στην ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και στην εδραίωση του δικαιώματος αυτοδιάθεσης του κουρδικού λαού. Την Πέμπτη, μια έκτη ομάδα συμμετείχε.

«Για πρώτη φορά, όλα τα μεγάλα κουρδικά κόμματα ενώθηκαν ως ένα σε έναν νέο συνασπισμό — ένα ιστορικό βήμα προς τη διαμόρφωση ενός νέου μέλλοντος για τους Κούρδους και ενός δημοκρατικού Ιράν», δήλωσε ο Αμπντουλάχ Μοχτάντι, γενικός γραμματέας του Κόμματος Κομάλα του Ιρανικού Κουρδιστάν.

Οι σχέσεις των Κούρδων με τον Τραμπ

Τον Ιανουάριο, ο Τραμπ επέτρεψε στις συριακές δυνάμεις να καταλάβουν κουρδικά εδάφη που είχαν κατακτηθεί κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου και σε αιματηρές μάχες εναντίον της ομάδας Ισλαμικό Κράτος.

Βέβαια, σήμερα ο Τραμπ, δήλωσε στο Reuters: «Θαυμάσιο αν οι Κούρδοι του Ιράκ μπουν στο Ιράν, θα τους υποστηρίξω πλήρως».

Κούρδοι: Η στάση της Τουρκίας

Την Πέμπτη, η Τουρκία εξέφρασε την αντίθεσή της στην πιθανή εμπλοκή ιρανικών κουρδικών αντιφρονούντων ομάδων στη σύγκρουση στο Ιράν, προειδοποιώντας για μεγαλύτερη αστάθεια στην περιοχή.

Η Τουρκία θεωρεί την κύρια κουρδική αντιφρονούσα ομάδα, το PJAK, τρομοκρατική ομάδα με δεσμούς με αυτονομιστές που πολεμούν την Τουρκία. Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε την Πέμπτη ότι οι δραστηριότητες του PJAK «επηρεάζουν αρνητικά όχι μόνο την ασφάλεια του Ιράν, αλλά και τη συνολική ειρήνη και σταθερότητα της περιοχής».

Πόσο πιθανή είναι μια κουρδική εξέγερση στο Ιράν και τι ρόλο παίζει η CIA

Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε συνομιλίες με τις κουρδικές δυνάμεις της αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια να τις εξοπλίσουν και να υποκινήσουν μια εξέγερση στο Ιράν, σύμφωνα με πολλά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, σύμφωνα με το Al Jazeera.

Η αμερικανική υπηρεσία πληροφοριών CIA έχει ιστορικό συνεργασίας με κουρδικές ομάδες στο γειτονικό Ιράκ, στο οποίο οι ΗΠΑ εισέβαλαν το 2003. Η Ουάσινγκτον χρηματοδότησε, όπλισε και εκπαίδευσε επίσης Κούρδους μαχητές στη Συρία εναντίον του πρώην προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ. Η CIA έχει χρηματοδοτήσει αντάρτες και ένοπλες ομάδες σε πολλές χώρες τις τελευταίες δεκαετίες για να αποσταθεροποιήσει κυβερνήσεις που επικρίνουν την εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ.

Το CNN ανέφερε την Τετάρτη ότι η CIA διαπραγματεύεται με πολλές κουρδικές ομάδες για να τις βοηθήσει σε μια εξέγερση.

Αμερικανοί αξιωματούχοι δήλωσαν στο CNN ότι ο στόχος θα ήταν να χρησιμοποιηθούν οι Κούρδοι για να επιταχυνθούν οι ιρανικές δυνάμεις και να επιτραπούν λαϊκές διαμαρτυρίες ή να τους βοηθήσουν να καταλάβουν και να ελέγξουν το βόρειο Ιράν, δημιουργώντας έτσι ένα προστατευτικό πλαίσιο για το Ισραήλ.

Εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου, και καθώς το Ιράν πλήττει αμερικανικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό που φιλοξενούνται σε γειτονικές χώρες του Κόλπου, το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) έχει επίσης στοχεύσει κουρδικές θέσεις στη Δύση.