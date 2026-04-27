Ο Νετανιάχου «δείχνει» τη Χεζμπολάχ: «Οι ρουκέτες της κρατούν ζωντανή τη σύγκρουση στον Λίβανο»

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα (27/04) ότι η διπλή απειλή των ρουκετών και των μη επανδρωμένων αεροσκαφών της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ επιβάλλει τη συνέχιση της στρατιωτικής δράσης στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το γραφείο του.

«Παραμένουν δύο κύριες απειλές που προέρχονται από τη Χεζμπολάχ: οι ρουκέτες τύπου 122 και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Αυτό απαιτεί έναν συνδυασμό επιχειρησιακών και τεχνολογικών ενεργειών», δήλωσε ο Νετανιάχου.

Αραγτσί: «Εξετάζουμε το αίτημα του Ντόναλντ Τραμπ για διαπραγματεύσεις»

Ουπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε τη Δευτέρα 27 Απριλίου ότι η Τεχεράνη εξετάζει το αίτημα του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με ανάρτηση στον λογαριασμό του υπουργού στο Telegram.

Ο Αραγτσί ανέφερε σε δημοσιογράφους στη Ρωσία, όπου βρέθηκε για να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, ότι ο Τραμπ ζήτησε διαπραγματεύσεις επειδή οι ΗΠΑ δεν έχουν επιτύχει κανέναν από τους στόχους τους.

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την επίσκεψη των απεσταλμένων του, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Ισλαμαμπάντ για συνομιλίες που θα αφορούσαν τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν, και δήλωσε θα μπορούσε να επιτευχθεί ειρήνη αν το Ιράν επικοινωνούσε ακόμα και τηλεφωνικώς.