Τραμπ: Σύσκεψη «κρίσης» για το αδιέξοδο με το Ιράν εντός της ημέρας

Σύσκεψη «κρίσης» για το Ιράν θα πραγματοποιήσει αργότερα σήμερα, Δευτέρα (27/04) ο Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, καθώς οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός και άνοιγμα εκ νέου των Στενών του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα, δεν προχωρούν όπως υπολόγιζε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να συσκεφθεί με την ομάδα εθνικής ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, ανέφερε στο X ο Μπαράκ Νταβίντ, δημοσιογράφος του Axios, ιδίως για θέματα που έχουν σχέση με το Ισραήλ.

«Στη σύσκεψη αναμένεται να συζητηθεί το παρόν αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και οι πιθανές επιλογές για τα επόμενα στάδια του πολέμου», πρόσθεσε.

Το δίκτυο ABC επικαλέστηκε από την πλευρά του «δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που γνωρίζουν για τις προετοιμασίες».

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να είναι όλο και περισσότερο σίγουρη για τον αντίκτυπο του αποκλεισμού της των ιρανικών λιμανιών, και όλο και πιο επιφυλακτική σχετικά με το κατά πόσον συζητήσεις με τους παρόντες διαπραγματευτές του Ιράν μπορούν να παραγάγουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα».

Το Axios αναφέρει εξάλλου ότι το Ιράν διαβίβασε μέσω του Πακιστάν στις ΗΠΑ μια νέα πρόταση για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ και τον τερματισμό του πολέμου και, σε δεύτερο χρόνο, τη διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα.

Οι προσπάθειες να γίνουν νέες συνομιλίες που ξεκίνησαν στις αρχές Απριλίου στην πακιστανική πρωτεύουσα απέτυχαν προς το παρόν, λόγω των αμετάβλητων θέσεων και των δύο πλευρών.