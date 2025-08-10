Ο Νετανιάχου χαρακτήρισε «fake news» τον λιμό στη Γάζα με φωτογραφίες από παιδιά

Το σχέδιο της «επόμενης ημέρας» μετά την επιχείρηση στην Πόλη της Γάζας παρουσίασε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, σε συνέντευξη που παραχώρησε στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Πέρα από το σχέδιο των πέντε σημείων, ο Νετανιάχου παρουσίασε και τις επίμαχες φωτογραφίες από τη Γάζα, που δημοσίευσαν μεταξύ άλλων οι New York Times, όπου φαίνονται παιδιά αποστεωμένα λόγω του λιμού.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «fake news» και «παγκόσμια καμπάνια δυσφήμισης του Ισραήλ», τονίζοντας: «Εάν είχαμε ακολουθήσει μία πολιτική λιμού, κανένας στη Γάζα δεν θα ήταν ζωντανός μετά από δύο χρόνια πολέμου».

Παράλληλα, άσκησε κριτική στα διεθνή μέσα ενημέρωσης για την κάλυψη της πείνας στη Γάζα, δίνοντας τρία παραδείγματα από αυτό που αποκαλεί ψεύτικες φωτογραφίες παιδιών που λιμοκτονούν.

«Αυτή τη στιγμή εξετάζω το ενδεχόμενο να ασκηθεί κυβερνητική αγωγή κατά της New York Times, διότι αυτό είναι εξωφρενικό» επισήμανε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου στην ίδια συνέντευξη Τύπου για τη Γάζα.