Πυροβολισμοί στο πανεπιστήμιο Μπράουν: Ελεύθερος ο φερόμενος ως βασικός ύποπτος της επίθεσης

Ανατρέπονται τα δεδομένα στην υπόθεση των πυροβολισμών στο Πανεπιστήμιο Μπράουν στις ΗΠΑ, όπου δύο φοιτητές έχασαν τη ζωή τους και εννέα τραυματίστηκαν, με τον βασικό ύποπτο να αφήνεται ελεύθερος λόγω μη επαρκής νομικής βάσης για την φυλάκισή του.

Η εξέλιξη ανακοινώθηκε το βράδυ της Κυριακής (14/12), σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου, και θεωρείται σοβαρό πλήγμα στην έρευνα για την υπόθεση που προκάλεσε τεράστια αναστάτωση στην πανεπιστημιούπολη του ιστορικού ιδρύματος της Ivy League.

Χωρίς ύποπτο η έρευνα για τους πυροβολισμούς στο Μπράουν

Απελευθερώνοντας τον μοναδικό μέχρι στιγμής συλληφθέντα, οι Αρχές μένουν χωρίς γνωστό ύποπτο για το μακελειό στο Πανεπιστήμιο Μπράουν, με τους ερευνητές να δηλώνουν ότι θα αυξήσουν τις προσπάθειες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και νέες μαρτυρίες.

«Έχουμε έναν δολοφόνο εκεί έξω», δήλωσε ο γενικός εισαγγελέας του Ρόουντ Άιλαντ, Πίτερ Νερόνα, ενώ ο δήμαρχος του Πρόβιντενς, Μπρετ Σμάιλι, παραδέχθηκε ότι η εξέλιξη «αναμένεται να προκαλέσει νέα ανησυχία στην τοπική κοινωνία».

Παρά την αυξημένη αστυνομική παρουσία στο πανεπιστήμιο, δεν εκδόθηκε νέα εντολή παραμονής σε ασφαλείς χώρους, όπως εκείνη που είχε επιβληθεί αμέσως μετά την επίθεση.

Το πρωί της Κυριακής, είχε πραγματοποιηθεί από τις Αρχές μια προσαγωγή ενός ατόμου σε ξενοδοχείο Hampton Inn στο Κόβεντρι του Ρόουντ Άιλαντ, περίπου 32 χιλιόμετρα από το Πρόβιντενς, όπου πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για έναν 24χρονο άνδρα από το Ουισκόνσιν, χωρίς ωστόσο να δοθεί επίσημα το όνομά του.

Όπως εξήγησε ο γενικός εισαγγελέας, υπήρχαν αρχικά στοιχεία που οδηγούσαν στο συγκεκριμένο άτομο, ωστόσο «τα δεδομένα που προέκυψαν το τελευταίο 24ωρο δείχνουν πλέον προς διαφορετική κατεύθυνση».

Όσα είναι γνωστά για τον δράστη

Σύμφωνα με αξιωματούχο των Αρχών, ο δράστης άνοιξε πυρ μέσα σε αίθουσα διδασκαλίας στη Σχολή Μηχανικών, πυροβολώντας τουλάχιστον 40 φορές με πιστόλι 9 χιλιοστών. Κατά την προσαγωγή του υπόπτου, κατασχέθηκαν δύο πιστόλια και δύο γεμιστήρες των 30 φυσιγγίων, ενώ ένα από τα όπλα έφερε σκοπευτικό λέιζερ.

Ένας από τους εννέα τραυματίες έχει πάρει εξιτήριο ενώ επτά νοσηλεύονται σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση και ένας παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση. Τοπικές Αρχές, φοιτητές και κάτοικοι διοργάνωσαν εκδήλωση μνήμης για τα θύματα.