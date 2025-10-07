Ο Νετανιάχου μπέρδεψε στον αέρα τους Ισραηλινούς ομήρους στη Γάζα που θέλει να απελευθερώσει

Συνέντευξη στον υπερσυντηρητικό αμερικανοεβραίο σχολιαστή Μπεν Σαπίρο παραχώρησε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, κατά την οποία αναφέρθηκε σε κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τον πόλεμο στη Γάζα, την απειλή από το Ιράν, αλλά και τις εσωτερικές πολιτικές εντάσεις στο Ισραήλ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Νετανιάχου δήλωσε εσφαλμένα ότι οι όμηροι που κρατούνται από τη Χαμάς είναι 40 – "46 στην πραγματικότητα", όπως διόρθωσε αμέσως μετά. Ωστόσο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των ισραηλινών αρχών, ο αριθμός των ομήρων ανέρχεται σε 48.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε εκφράσει αμφιβολίες για τον ακριβή αριθμό των επιζώντων, λέγοντας πως ίσως οι ζωντανοί όμηροι να είναι λιγότεροι από 20, χωρίς όμως να δώσει επιπλέον πληροφορίες.

Απειλή από το Ιράν

Ο Νετανιάχου αναφέρθηκε εκτενώς στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν, λέγοντας ότι η Τεχεράνη διαθέτει πυραύλους με εμβέλεια έως 8.000 χιλιομέτρων.

«Αν προσθέσουμε άλλα 3.000 χιλιόμετρα, αυτοί οι πύραυλοι θα μπορούσαν να πλήξουν πόλεις όπως η Νέα Υόρκη, η Ουάσιγκτον, η Βοστώνη και το Μαϊάμι. Είναι μια τεράστια απειλή. Το Ισραήλ έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάσχεση αυτής της απειλής», τόνισε.

«Κοντά στο τέλος του πολέμου στη Γάζα»

Αναφορικά με την πορεία του πολέμου στη Γάζα, ο Νετανιάχου δήλωσε πως το Ισραήλ πλησιάζει στο τέλος των επιχειρήσεων, αν και δεν έχει φτάσει ακόμη σε πλήρη τερματισμό της σύγκρουσης.

Παράλληλα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο επέκτασης των Συμφωνιών του Αβραάμ, σημειώνοντας: «Μπορούμε να επιτύχουμε περισσότερες ειρηνευτικές συμφωνίες, ακόμη και με χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία πέρα από τη Μέση Ανατολή. Αλλά πρώτα, πρέπει να τερματίσουμε τον πόλεμο στη Γάζα».

Σχολιάζοντας τις μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην αμφιλεγόμενη δικαστική μεταρρύθμιση που προωθεί, ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι οι αντιδράσεις υποκινούνται από μικρές, καλά οργανωμένες μειονότητες, οι οποίες – όπως είπε – χρηματοδοτούνται από ξένες κυβερνήσεις και οργανώσεις.

«Αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Δημιουργούν μια ψευδαίσθηση βαθιάς διχαστικής κρίσης. Το ίδιο συμβαίνει στην Αμερική και την Ευρώπη. Όμως αυτό δεν αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία. Όταν πραγματικά έχει σημασία, οι Ισραηλινοί ενώνονται», ανέφερε χαρακτηριστικά.